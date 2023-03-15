Bakan Mahmut Özer, devri göreve gelir gelmez onayladı: Bin 300 öğrencili okulda 5 yıllık 'depreme dayanıksız' raporunu AKP'li belediye için gördüler!

GERÇEK GÜNDEM /

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde bulunan ve imkanları nedeniyle ailelerin tercih ettiği Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından AKP'li Kağıthane Belediyesi'ne deprem güçlendirme çalışmaları gerekçe gösterilerek devredilmek istenmesine yönelik tartışmalar sürüyor.

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 30 bin metrekarelik alanının tahsisinde Kağıthane Belediyesi'nin yalnızca 12 bin metrekarelik ve okul arazisinin karşılığı olmayan bir bir alanı verecek olması ise dikkat çekti. Belediyenin ısrarına öğretmenler, veliler ve sendikalar tepki gösteriyor. Rant iddiaları ise gündemde yerini koruyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in göreve gelir gelmez tahsisi onaylamasıyla süreç hızlanırken depreme dayanıksızlık gerekçesiyle okulun tahliye işleminin gerçekleştirilmesi de tahsisteki sürece dikkat çekiyor.

Eğitim İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen İşyeri Temsilciği tarafından konu hakkında yapılan açıklamada; "Taşındığı okulda ikili eğitim yapan okulumuzda, sabahçı grup 07.30 da derslere başlamakta, öğlenci grup dersten 21.45 te çıkmaktadır. Öğrenci güvenliğini çok önemseyen belediye için bu durum maalesef sorun teşkil etmemektedir. İstanbul'un en köklü ve nitelikli meslek liselerinden birisi olan okulumuz depreme dayanıksızlığı bahane edilerek taşınmıştır. Kağıthane Belediyesi ise mevcut durumu fırsat bilerek binaları biran evvel yıkıp, okul arazisine yerleşmek istemektedir" ifadeleri yer alıyor.

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin depreme dayanıksız olduğuna dair rapor 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin yarattığı afete kadar görmezden gelinirken riskli okullarda yıllarca öğrencilere eğitim verilmesi de ihmali gözler önüne seriyor.

Eğitim İş, Eğitim Sen ve Türk Eğitim Sen İşyeri Temsilciği tarafından Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin taşınması ve okul arazisinin Kağıthane Belediyesi'ne devredilmesi hakkında süreç üzerine yapılan açıklama şöyle oldu:

BÖLGENİN EĞİTİM YÜKÜNÜ SIRTLAYAN OKUL

Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi M.E.B Erkek Teknik Öğretim Müdürlüğü ile Profilo Holding A.Ş arasında imzalanan protokolle 28 Eylül 1989 tarihinde eğitim öğretime açılmış köklü bir okuldur.

Okulun 26000 metre kare arsası üzerinde 1 eğitim bloğu, 1 öğrenci pansiyonu, 1 Kapalı spor salonu, 1 Halı saha, 1 Kantin bulunmaktadır.

Okulda halen 1300 öğrenci bulunmakta, bu öğrenciler Bilişim Teknolojileri ve Elektrik – Elektronik Teknolojileri alanlarında eğitim almaktadır. Öğrenci pansiyonunda farklı okullarda eğitim alan 36 öğrenci kalmaktadır.

Kağıthane ilçesinde bulunan 23 ortaokuldan mezun öğrencilerin gidebileceği lisesi sayısı sadece 11'dir. Okulumuz bu 11 lise içinde en çok öğrenci kaydı alan okul olarak, bölgenin eğitim öğretim yükünü sırtlayan en önemli okullardan birisidir.

Okulumuz merkezi konumu nedeniyle öğrencilerin ulaşımı için kolay bir noktadadır. Yeşil alan ve sosyal donatı alanlarıyla öğrencilerin psiko sosyal ve fiziksel gelişimleri için vazgeçilmez bir önemdedir.

'DEPREME DAYANIKSIZ' RAPORU 5 YIL UNUTULDU

Okulumuz İstanbul'da bahsi geçen depreme dayanıksız 123 okul arasında yer almaktadır. Bu bilgi kamuoyu ile 6 Şubat Maraş depremi sonrasında paylaşılmıştır. İstanbul Valiliği'nce Ülker Mühendislik ve Müşavirlik firmasından alınan depreme dayanıksızlık raporu 5 yıl öncesine aittir. Bu süreçte depreme dayanıksız bir okulda 5 yıl boyunca eğitim öğretim yapılmasına izin verilmiştir. Ancak 6 Şubat Maraş depremi sonrası bu raporlar hatırlanmıştır.

BELEDİYENİN GEREKÇELERİ İSTANBUL'DAKİ BİR ÇOK OKUL İÇİN ÖNE SÜRÜLEBİLİR

Kağıthane'nin en değerli ve merkezi yerlerinden birisi olan okulumuzun arazisi çok uzun zamandır Kağıthane Belediyesi tarafından istenmektedir. Belediye okul arazisinin tahsisini Milli Eğitim Bakalığı'ndan isterken; “okulun konum itibari ile iki ana arterin kesiştiği, trafik akışı ve gürültünün yüksek olduğu bir konumda bulunduğu, metro istasyonu nedeni ile insan sirkilasyonunun artacağı ve bu durumun öğrenciler için güvenlik problemlerine sebep olabileceğini” öne sürmüştür. Belediyenin öne sürdüğü gerekçeler İstanbul'da ki bir çok okul için öne sürülebilir. Bu durumda okulları ilçe merkezlerinden uzak gettolarda inşa etmek gerekebilir.

BELEDİYE 26 BİN METREKAREYE KARŞILIK 12 BİN METREKARE ÖNERDİ

Belediye, 26 bin metre karelik okul arazisine karşılık konum ve değer olarak daha geri ve okul arazisin karşılığı olmayan bir noktada 12 bin metre karelik bir yer önermiştir. Belediyenin bu arsayı ısrarla neden istediği, buraya ne yapacağı kimse tarafından bilinmemektedir. Konu belediye meclisinin gündemine bile gelmemiştir.

Kağıthane belediyesi okul arazisinin tahsisi isteğini bir önceki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk döneminde de yapmış, Bakanlık öne sürülen gerekçeleri gerçekçi bulmayıp, okul arazisi yerine önerilen arsanın okulun karşılığı olmadığı gerekçesi ile belediyenin teklifini reddetmiştir.

MAHMUT ÖZER TAHSİSİ GÖREVE GELİR GELMEZ ONAYLADI

Milli Eğitim Bakanı'nın değişmesi sonrasında belediye, Bakanlığa aynı teklifi aynı gerekçelerle tekrar yapmış 5 Ağustos 2021 tarihinde göreve gelen yeni bakan Mahmut Özer 3 Ekim 2021 tarihinde göreve gelir gelmez okul arazisinin belediyeye tahsisini onaylamıştır.

Belediye, 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda, okulun yıkılacağını, dolayısıyla okul taşınması istemiştir. Sonrasında , veliler, öğrenciler, sendikalar, konuya duyarlı sivil toplum örgütleri ve siyasi partilerin tepkisi sonucu yıkım kararı ertelenmiştir.

ÖĞLENCİ ÖĞRENCİLER DERSTEN 21.45'TE ÇIKIYOR

6 Şubat Maraş merkezli deprem sonrası, deprem dayanıksız raporu da olan okul diğer okullar gibi başka okullara taşınmıştır. 1300 öğrencisi olan lisemiz 500 öğrenci kapasiteli Şehit Mustafa Sevim İmam Hatip Lisesi’ne taşınmıştır. Uygulamalı meslek dersleri daha önce deprem güçlendirmesi yapılan öğrenci pansiyonunun bir bloğunda devam etmektedir. Taşındığı okulda ikili eğitim yapan okulumuzda, sabahçı grup 07.30 da derslere başlamakta, öğlenci grup dersten 21.45 te çıkmaktadır. Öğrenci güvenliğini çok önemseyen belediye için bu durum maalesef sorun teşkil etmemektedir.

Özet olarak; İstanbul'un en köklü ve nitelikli meslek liselerinden birisi olan okulumuz depreme dayanıksızlığı bahane edilerek taşınmıştır. Kağıthane Belediyesi ise mevcut durumu fırsat bilerek binaları biran evvel yıkıp, okul arazisine yerleşmek istemektedir.

Bu süreçte Okul öğrencileri, öğretmenler çok zor şartlarda eğitim öğretime devam ederken, yarın ne olacağı belirsiz bir konuma düşürülmüştür.

Bizler; öğrenciler, veliler, öğretmenler olarak duyarlı kamuoyuna çağrıda bulunuyoruz…

Okulumuz mevcut yerinde depreme dayanıklı binalar yapılarak eğitim öğretime devam etmelidir.

Kağıthane Belediyesi okul arazisi ile ilgili isteklerinden, planlarından vazgeçmelidir.

Millet bahçesi ya da başka projeler, inşaatlar değil, okulumuzun kendi yerinde, yeni yapılacak binasında, eğitim öğretime devam etmesini istiyoruz.