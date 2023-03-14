Yozgat ve 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara

Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde taşımalı eğitime, Aydıncık ile Çekerek ilçelerinde ise tüm okullarda kar ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.

Yozgat ve 3 ilçesinde eğitime 1 gün ara

Yozgat Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Yozgat merkez ve Sorgun ilçesinde köy okulları ile köylerden taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrenciler için kar ve buzlanma tehlikesi nedeniyle 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Aydıncık ve Çekerek ilçesinde de kar ve buzlanma nedeniyle tüm okulların 14 Mart Salı günü tatil edildiği duyuruldu. 

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