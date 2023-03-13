Manisa Vali Yardımcısı'ndan lüks cip önünde silahlı poz

DEVA Partisi kurucularından Avukat Tunahan Elmas, Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen'in sosyal medyadaki silahlı fotoğraflarını paylaştı. Özmen'in silahla verdiği pozlar tepkilere neden oldu.

Elmas, paylaşımında "Manisa Vali Yardımcısıymış beyefendi. Twitter profilinde de parti il başkanı gibi maşallah. Devleti şu kadar kişi mi yönetecekler sorusunu soranlara cevap verelim; sizin bu arkadaşlarla yönettiğiniz (!) devleti, biz çok daha iyi yönetiriz, endişeniz olmasın." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’den gözaltına alınan Özmen’in AKP’den milletvekili aday adayı olduğunu ortaya çıktı.