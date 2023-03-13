‘Yaşayan Kur’an’ kitabı hakkında toplatma kararı kaldırıldı
İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen Kuran meali, “Yaşayan Kur’an” kitabının yasağı kaldırıldı.
emokratik İslam Kongresi (DİK) ve Antikapitalist Müslümanlar oluşumunda yer alan ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık'ın hakkında basım, dağıtım yasağı ve toplatma kararı verilen kuran meali “Yaşayan Kur’an” kitabının yasağı kaldırıldı.
Sanal medya hesabı üzerinden kararı duyuran Eliaçık, "Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir" kitabımıza konan dağıtım, satış ve toplatma yasağı kaldırıldı” diye belirtti.
"Yaşayan Kur'an Türkçe Meal-Tefsir" kitabımıza konan dağıtım, satış ve toplatma yasağı kaldırıldı. pic.twitter.com/zYO0PN1tYK— R.İhsan Eliaçık (@rihsaneliacik) March 13, 2023