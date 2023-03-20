Bakan Özer duyurdu: 45 bin yeni öğretmen atanacak!

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut özer, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Özer, 45 bin yeni öğretmen atama kararı aldıklarını duyurdu.

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Bakan Özer duyurdu: 45 bin yeni öğretmen atanacak!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 45 bin yeni öğretmen ataması yapacakları ve atanacak öğretmenleri, öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendirecekleri yönündeki açıklamasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

45 bin yeni öğretmen atama kararının ülkeye, millete ve eğitim camiasına hayırlı olmasını dileyen Özer, şu ifadeleri kullandı:

 "Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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