Süre Uzatılmıştı: YKS Tercih İşlemlerinde Son Gün

2024-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih işlemleri 25 Temmuz'da başlamış, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos'ta sona eren başvuru süresini, 4 Ağustos'a ertelemişti. Tercih işlemleri başvuru süresi bugün 23.59'da sona erecek.

ÖSYM başvuru süresinin uzatılma gerekçesine ilişkin “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 6 Şubat 2023 tarihi itibarıyla ikamet bilgisi depremden etkilenen il haricinde olmakla birlikte bu illerdeki ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören adayların da depremzede aday kontenjanından yararlanabilmesine ilişkin kararı gereği, ilgili adayların depremzede aday kontenjanından faydalanma durumları güncellenmiş olup 2024-YKS tercih işlemleri 4 Ağustos 2024 tarihi saat 23.59’a kadar uzatılmıştır” açıklamasını yapmıştı.

TERCİH İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS'ye katılan adaylar okumak istedikleri yükseköğretim programlarına ilişkin tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden yapabilecek. Adaylar tercih işlemlerini Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'ndaki kurallara göre ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak gerçekleştirebilecek.

Başvuru merkezlerinde tercih işlemleri yapılamayacak. Ayrıca ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.

BAŞARI SIRALAMASI UYGULAMASI

YKS tercihi yaparken adaylar en fazla 24 bölüm tercihinde bulunabilecek. Tıp, diş hekimliği, eczacılık, mimarlık, mühendislik, öğretmenlik ve hukuk gibi programlar için uygulanan başarı sıralaması koşulu devam ediyor. Adayların tercihlerini yaparken, bu konuda kılavuzdaki kuralları dikkatli okumaları gerekiyor.

Buna göre, bu yılki hukuk programlarına yerleştirme işlemlerinde Eşit Ağırlık en düşük 125 bininci, mühendislik programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 300 bininci, mimarlık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 250 bininci, tıp programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 50 bininci, öğretmenlik programlarına yerleştirme işlemlerinde ilgili puan türünde en düşük 300 bininci, eczacılık programlarına yerleştirme işlemlerinde sayısal en düşük 100 bininci, diş hekimliği programlarına yerleştirme işlemlerinde ise sayısal alanda en düşük 80 bininci sıralamada olmak gerekecek.

KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tercih başvurularının tamamlanmasının ardından üniversiteler yerleştirme işlemlerini tamamlayacak ve sonuçları açıklayacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

Kayıt işlemleri sona erdikten sonra boş kalan kontenjanlar üniversiteler tarafından ÖSYM'ye bildirilecek ve ek yerleştirme işlemleri başlayacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

Kaynak: ANKA