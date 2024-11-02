Türkiye'de Bir İlk! Milli Eğitim'den 'Kuyumculuk' Adımı: Detaylar Belli Oldu...

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Ahlatcı Holding iş birliğiyle, öğrencilerin sektörel bilgi ve beceriler kazanmalarını amaçlayan Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalandı. Bu protokol kapsamında, Türkiye'nin ilk "sektör içi" mesleki eğitim merkezi olan Ahlatcı Kuyumculuk Mesleki Eğitim Merkezi, Ahlatcı Holding bünyesinde açılacak. Burada kuyumculuk teknolojisi alanında öğrencilere, gerçek üretim ve hizmet ortamlarında eğitim sunulacak.

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BURS İMKANI

Merkezde öğrencilerin iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun ekipman ve donanım ihtiyaçları Ahlatcı Holding tarafından karşılanacak. Ayrıca, başarılı öğrencilere burs sağlanacak ve eğitimlerini başarıyla tamamlayıp mesleki sınavı geçenler, talep etmeleri durumunda istihdam edilecek.

Protokol, meslek liselerinin sektöre entegre bir yapıda eğitim vermesine olanak tanırken, Ahlatcı Holding'in iş gücü ihtiyacına yönelik bir model sunuyor ve 6 yıl boyunca yürürlükte kalacak.