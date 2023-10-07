Türkiye’de 10 çalışandan 9’u işyerinde “yeni beceriler kazanmaya” hazır

İş dünyası yeni teknolojilerle, değişen çalışan beklentileriyle, işin geleceğine ilişkin tahminlerle ve dönüşen iş tanımlarıyla yeni bir döneme girerken, yeniden beceri kazandırma ve beceri geliştirme gibi kavramlar insan kaynakları (İK) ve yetenek yönetimi departmanlarının gündemlerinin ilk sırasına yerleşti. LinkedIn Workplace Learning 2023 raporunda da eğitim ve gelişim departmanlarının önceliğinin beceri kazandırma olduğu vurgulandı. İngilizcede upskilling, reskilling gibi ifadelerle anılan bu trendler, 4-5 Ekim'de gerçekleştirilen, insan kaynakları, eğitim ve gelişim odaklarında çalışan profesyonelleri bir araya getiren ve Türkiye’nin önde gelen insan kaynakları buluşmalarından PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi'nin ajandasında da yer aldı.

Kurumsal dil öğrenme çözümleriyle, şirketleri en iyi yetenekleri işe alma, geliştirme ve elde tutma konularında destekleyen dünyaca ünlü eğitim çözümleri şirketi Pearson da, Gümüş Sponsoru olduğu etkinlikte bu kavramların önemine değinerek çözümleri hakkında bilgi verdi.

Çalışanlar toplam bilgilerinin %60’ını iş yerinde kazanıyor

McKinsey tarafından yürütülen bir araştırma, bir kişinin bilgi birikimi, yetenek ve becerilerinin %40 ila %60’ının, işyerinde kazanıldığını ortaya koydu. Beceri geliştirmenin de en önemli odak alanlarından biri olduğu düşünüldüğünde bu veri, sürekli yeni beceriler öğrenmenin kariyer ilerlemesini önemli ölçüde artırabileceğini gösterdi.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Pearson Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kurumsal Direktörü Ali Elsabban, “Bugünün hızla gelişen kurumsal ortamında, özellikle de çalışanların %94’ünün, mesleki gelişimlerini ve eğitimlerini destekleyen bir işverene bağlı olduklarını söyledikleri bir dönemde, şirketler için çalışanlarına yatırım yapmak, sürdürülebilir başarının anahtarı olarak konumlanıyor. Türkiye’deki şirketler artık gelecekte kullanılacak becerileri geliştirerek, modern işyeri zorluklarının üstesinden gelmeye hazır, yetkin bir işgücü geliştirebileceklerini anlıyor” dedi.

Türkiye’deki 10 çalışandan 9’u yeni beceriler kazanmaya hazır

PwC Türkiye’nin Umutlar ve Korkular raporunda ise Türkiye’deki 10 çalışandan yaklaşık 9’unun (%89), gelecekte çalışmaya devam edebilmek için yeni beceriler kazanmaya, beceri geliştirmeye ve hatta tamamen yeniden eğitim görmeye hazır olduklarını ifade ettiği tespit edildi. Bu rakamın küresel işgücü ortalamasına kıyasla daha yüksek olduğunu kaydeden Ali Elsabban ise, “Kuruluşların %93’ünün çalışanlarını tutma konusunda endişeli olduğu göz önüne alındığında, uluslararası işleri yürütmek için çok kritik bir araç olan dil öğreniminin, şirketlere yetenekleri işe alma ve geliştirme, iletişimi güçlendirme, kapsayıcılık ve refah kültürünü geliştirme konusunda güç verebileceğini düşünüyoruz. PERYÖN tarafından düzenlenen bu kongre, Pearson olarak geliştirdiğimiz kapsamlı kişiselleştirilmiş öğrenme çözümlerini sergilemek ve teşvik etmek için uygun bir ortam sağladı” ifadelerini kullandı.

Şirketlere özel kurumsal dil öğrenme çözümleri sunuyor

Etkinlik boyunca, çalışanlar için öğrenmeyi sürekli kılmanın ve gelecek yetenekleri başarıyla işe almanın dinamik iş ortamında neden önemli olduğuna ilişkin içgörülerini paylaşan Pearson’ın tanıttığı dil öğrenme çözümleri arasında, işletmelerin ekiplerinin dil becerilerini artırmalarına yardımcı olan ve verimliliği artıran derinlemesine öğrenme aracı MondlyWorks ve şirketlerin doğru dil becerilerine sahip adayları belirlemesine destek olarak yetenek edinmede rekabet avantajı sağlayan Versant yer aldı.

Pearson, şirket yöneticilerine ve İK liderlerine çalışanlarının yetenek ve beceri gelişimini desteklemede lider bir yabancı dil çözümleri sağlayıcısı olarak yardımcı oluyor. İK profesyonellerine kurumsal projeler geliştirme konusunda güç veren şirket, yetenek edinme liderlerini de adayların uygunluğunu tam olarak değerlendirebilecek araçlarla donatıyor.