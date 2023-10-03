'Mülakat vaadi' seçim öncesinde kaldı: 'İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım'

Seçimler öncesinde mülakatların kaldırılması AKP’nin vaatleri arasında yer alıyordu ancak Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin mülakat sisteminde değişiklik yaparak sürdürmekte kararlı.

'Mülakat vaadi' seçim öncesinde kaldı: 'İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım'

Öğretmen alımlarında mülakat tartışması sürüyor. Özellikle ‘torpil’ iddialarına neden olduğu için her dönemde tepki çeken mülakat uygulaması ile yeni bir son dakika açıklaması geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunun ardından NTV'ye konuştu. Öğretmen alımında mülakat tartışmalarını değerlendiren Tekin, "İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım." dedi.

Tekin, "Siz nasıl çocuğunuzu bir okula yazdırırken öğretmeni görüyorsanız ben de size mahcup olmamak için istihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım. Bundan daha doğal bir şey yok ve ben size açık çek veriyorum. Objektiflik için adillik için ne gerekiyorsa bu tedbirleri alalım diyorum." diye konuştu.

‘NEDEN İTİRAZ EDİYOR İNSANLAR ANLAMIYORUM’

Bakan Tekin, öğretmen alımında mülakat sisteminin değişeceğini de söyledi. Yeni sistemi anlatan Tekin, "Aday kimin huzurunda mülakata gireceğini bilmiyor. Jüri üyeleri kimin mülakata gireceğini bilmiyor. Aday cevaplarını sınavın son 5 dakikası kağıda yazıp "Şunları söyledim" diye altına imza atıyor ve kamera kaydı alacağız. Hatta bunun dışında öneriniz varsa objektif olduğuna, adil olduğuna inanıyorsanız getirin onu da uygulayalım. Buna neden itiraz ediyor insanlar anlamıyorum." ifadelerini kullandı.

“NEDEN KUL HAKKI YİYEYİM!”

Adaletsizlik yapmamak üzere kendilerini şartladıklarını söyleyen Tekin, "Neden kul hakkı yiyeyim. Tanımadığım birisi için neden beddua alayım." dedi.

Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol Yüzdeki istenmeyen kıl ve tüyleri yok etmeyi sağlayan 9 doğal yol
Otobüs beklerken tartışan iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi: Biri hayatını kaybetti Otobüs beklerken tartışan iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi: Biri hayatını kaybetti
Yoğurdun sulanmasını önlüyor ve yoğurt asla ekşimiyor! Aşçıların sır tekniğiymiş... Yoğurdun sulanmasını önlüyor ve yoğurt asla ekşimiyor! Aşçıların sır tekniğiymiş...
Minibüs park halindeki kamyona ok gibi saplandı! 2 ölü, 9 yaralı Minibüs park halindeki kamyona ok gibi saplandı! 2 ölü, 9 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti! 'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti!
LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor!
Elendiğinde Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağlamıştı: Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı
'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim! 'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim!