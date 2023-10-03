Otobüs beklerken tartışan iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi: Biri hayatını kaybetti

Bursa'da otobüs terminalinde tartışan iki kalp hastası kişi aynı anda kalp krizi geçirdi. Kavga, iki kişiden birinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

Son Güncelleme:
Otobüs beklerken tartışan iki yolcu aynı anda kalp krizi geçirdi: Biri hayatını kaybetti

Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 2 Eylül'de meydana gelen olayda, Kazım İ., 64 numaralı peronda Muş'tan gelecek eşyalarını almak için taşıma arabasıyla beklerken, Bayram T. yanına gelerek kullanmak üzere arabayı istedi.

Kazım İ.'nin taşıma arabasını vermeyi kabul etmemesi nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Birbirini darbeden tarafları çevredekiler ayırdı.

Bir süre sonra kalp krizi geçiren ve yere düşen T., kafasını yere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan T., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Terminalde görevli polis tarafından yakalanan Kazım İ. de burada rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kazım İ, Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Kazım İ, daha sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip Resimdeki kadını sadece 10 saniyede bulabilen mükemmel bir zekaya sahip
Golünü ona armağan etmişti: Ünlü futbolcunun şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı! Golünü ona armağan etmişti: Ünlü futbolcunun şoförünün cinayete kurban gittiği ortaya çıktı!
Minibüs park halindeki kamyona ok gibi saplandı! 2 ölü, 9 yaralı Minibüs park halindeki kamyona ok gibi saplandı! 2 ölü, 9 yaralı
Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları Terazi koynunda yılan beslediğini fark ediyor, Koçlar yanlış yollara sapıyor: Günlük burç yorumları
ÇOK OKUNANLAR
'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti! 'Kedicik' belgeseli gündem oldu: Adnan Oktar'ın kadınları kandırma yöntemi 'pes' dedirtti!
LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... Benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar oldu?
Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji 20 ili tek tek uyardı: Şemsiyeleri hazırlayın, gök gürültülü sağanak geliyor!
Elendiğinde Armağan Çağlayan hüngür hüngür ağlamıştı: Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı Popstar Evren Mevlanaoğlu'nun son hali şaşırttı
'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim! 'Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacak' iddiası: İşte yerine düşündüğü isim!