Tokat’ta il genelinde, Yozgat'ın 3 ilçesinde eğitime ara

Tokat’ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde, Yozgat'ın ise 3 ilçesinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Tokat’ta il genelinde, Yozgat'ın 3 ilçesinde eğitime ara

Tokat’ta meydana gelen deprem nedeniyle il genelinde okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Tokat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla il genelinde okullarda Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu.

Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.

YOZGAT'TA DA EĞİTİME ARA

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Yozgat’ın 3 ilçesinde okullar 1 gün süreyle tatil edildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, deprem dolayısıyla Çekerek, Kadışehri ve Aydıncık ilçelerinde Cuma günü eğitim ve öğretime ara verildiği duyuruldu. Öte yandan evlerine girmekte çekinen vatandaşların spor salonlarında misafir edileceği belirtildi.

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