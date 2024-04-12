"MEB yeni bir müfredat açıklayacak" iddiası: Ders kitapları için çalışmalar tamamlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni bir müfredat açıklayacağı ileri, bu müfredatın MEB Talim ve Terbiye Kurulu’na gönderildiği ve onay beklendiği belirtildi.

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"MEB yeni bir müfredat açıklayacak" iddiası: Ders kitapları için çalışmalar tamamlandı

MEB, 2023’te müfredat değişikliği için harekete geçti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müfredat değişikliği kapsamında ders içeriklerinde sadeleştirme yapılacağını ve Aralık 2023’te kamuoyuna açıklanacağını belirtmişti. Ancak 2024 yılının nisan ayına gelinmesine karşın müfredat değişikliği ile ilgili bakanlıktan bir açıklama yapılmadı. Bir süredir "bakanlığın dersleri sadeleştirme kılıfı adı altında eğitimde milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığı ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında müfredat değişikliğine gittiği” konuşuluyor. Söz konusu model kapsamında, biyoloji dersinin içeriğinden “evrim teorisi” kaldırıldı ve dinsel bilgiye dayalı “yaratılış teorisi” eklendi. Bunun yanı sıra laik ve bilimsel eğitime karşı atılımın ortaöğretim matematik dersinde de yaşandığı gündeme geldi. Ortaöğretim matematik dersi konuları arasından “integral” çıkarıldı. Bunun yanı sıra, “kümeler” ve “mantık” konularının içeriğinde de sadeleştirme yapılıp derslerin sınıfları değiştirildi.

YENİ MÜFREDAT HAZIRLANDI

Cumhuriyet’ten Aytunç Ürkmez imzalı habere göre, bakanlığın yerel seçimlerin ardından yeni müfredatı açıklayacağı konuşuluyordu. Bakanlığın hazırladığı bu müfredatın MEB Talim ve Terbiye Kurulu’na gönderildiği ve onay beklendiği ileri sürüldü. Öte yandan kuruldan daha onay çıkmadan yeni müfredat kapsamında ders kitaplarının hazırlanması çalışmalarının da tamamlandığı ifade ediliyor.

EĞİTİM-İŞ BAŞKANI: İKTİDARIN DERDİ, EĞİTİMİN TAMAMEN DİNSELLEŞTİRİLMESİ

Yeni müfredat çalışmasına ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Anlaşılan, gözlemlerimiz ve aldığımız duyumlara göre içerisinde müfredatta ve öğretim programı ortak metninde cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı kendini göstereceğini bir kez daha göreceğiz” dedi. Özbay, “Müfredat değişikliğiyle sadeleşmeyi çağdaş, bilimsel ve laik eğitimin son parçalarını da yok ederek yapacakları açık. Bu iktidarın derdi eğitimin tamamen dinselleştirilmesidir” ifadelerini kullandı.

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