Okullarda ikinci ara tatil bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci hem ara tatil hem de bayram heyecanını bir arada yaşayacak. Öğrenciler, 15 Nisan’da ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili bugün başlıyor. Derslere 9 gün ara verilecek.

Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki milyonlarca öğrenci tatile çıkıyor.

Öğrenciler, 9 günlük ara tatilin ardından 15 Nisan'da ders başı yapacak. 14 Haziran cuma günü 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona erecek.