Tercih Yapacaklar Dikkat! YÖK Üniversite Kontenjanlarını Sıfırdan Değiştirdi: İşte Geleceğin Meslekleri

YÖK Başkanı Erol Özvar, yükseköğretimde kontenjan planlamasını veriye dayalı ve uzun vadeli bir istihdam politikasıyla yürüttüklerini duyurdu. Özvar, siber güvenlik kontenjanlarının son dönemde 16 kat artırıldığını, bilişim ve yapay zeka alanlarında ise kapasitenin ciddi oranda büyütüldüğünü açıkladı.

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Tercih Yapacaklar Dikkat! YÖK Üniversite Kontenjanlarını Sıfırdan Değiştirdi: İşte Geleceğin Meslekleri
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye’deki üniversitelerin kontenjan yapılanmasında köklü bir strateji değişikliğine gitti. YÖK Başkanı Erol Özvar, geleceğin mesleklerine yönelik alanlarda önemli kapasite artışları gerçekleştirirken, mezun arzının yüksek olduğu alanlarda ise dengeli bir planlama anlayışı benimsediklerini söyledi.

Program kontenjanlarının belirlenmesinde üniversitelerin akademik kapasitesi, uygulama ve araştırma altyapısı ile mezunların istihdam imkanlarını birlikte değerlendirdiklerini ifade eden Özvar, ilgili bakanlıklar, meslek kuruluşları, sanayi ve ticaret odaları, sektör temsilcileri, iş dünyası ve üniversitelerin görüşlerinden de yararlandıklarını belirtti. Özvar, "Böylece kararlarımızı geçici yönelimlere göre değil, veriye dayalı ve uzun vadeli bir anlayışla alıyoruz" dedi.

SİBER GÜVENLİKTE REKOR BÜYÜME

Kontenjan planlamasının sonuçlarının özellikle bilişim ve teknoloji alanlarında açık şekilde görüldüğünü belirten Özvar, ön lisans programlarında bilişim teknolojileri kontenjanlarının yaklaşık yüzde 48, OSB-MYO kontenjanlarının ise yaklaşık yüzde 41 artırıldığını açıkladı.

En dikkat çekici artışın ise siber güvenlik alanında yaşandığını belirten Özvar, bu alandaki eğitim kapasitesinin yaklaşık 16 kat büyüyerek yüzde bin 520 arttığını söyledi.

YAPAY ZEKA VE YAZILIMA ÖNCELIK

Lisans programlarında da geleceğin ihtiyaçlarına göre benzer bir planlama yürüttüklerini ifade eden Özvar, bilgisayar ve bilişim bilimleri alanındaki kontenjanların son 3 yılda yaklaşık yüzde 31 artırıldığını, bu artışın yazılım, yapay zeka, veri bilimi ve dijital teknolojiler alanlarında büyüyen insan kaynağı ihtiyacından kaynaklandığını dile getirdi.

Özvar, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programların kontenjanlarının yüzde 11, Spor Bilimleri Fakültelerinin yüzde 34, Sanat ve Tasarım Fakültelerinin ise son dört yılda yaklaşık yüzde 16 artırıldığını kaydetti.

TIBBA DENGELİ KONTENJAN

Stratejik alanlarda ise dengeli bir planlama benimsediklerini belirten Özvar, tıp fakültelerinin kontenjanlarında yaklaşık yüzde 2,8 ziraat, tarım ve hayvancılık alanlarında ise yüzde 1,6 oranında sınırlı bir artış gerçekleştirdiklerini kaydetti.

AMAÇ İSTİHDAM ALANLARINA HAZIRLAMAK

Kontenjan planlamasının temel amacının yalnızca üniversitelere öğrenci yerleştirmek olmadığını vurgulayan Özvar, yükseköğretim kapasitesini Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlara yönlendirirken gençleri de geleceğin mesleklerine hazırlamayı hedeflediklerini belirtti.

Özvar, yükseköğretimde yürütülen planlamayla mezun arzı ile istihdam arasındaki dengeyi güçlendirmeyi, bilişim, siber güvenlik, dijital teknolojiler ve üretim odaklı alanlarda nitelikli insan kaynağını artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

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Kaynak: İHA

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