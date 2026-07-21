YKS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı

ÖSYM, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2026-YKS kapsamındaki oturumlara katılan tüm adayların cevap kağıdı görüntülerini, işaretledikleri şıkları ve optik okuma sonuçlarını 'ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden erişime açtı.

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YKS Cevap Kağıtları ve Aday Cevapları Erişime Açıldı
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) adayların puanlarını ve optik formlarını birebir kontrol edebilmeleri için kritik bir adım geldi.

10 GÜNLÜK KRİTİK SÜRE BAŞLADI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, YKS kapsamındaki sınavlara giren adayların cevap kağıtlarının görüntüleri, sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden saat 14.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

ADIM ADIM SORGULAMA NASIL YAPILACAK?

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapıp ilgili sınavı ve cevap kağıdı görüntüleme ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.

Ayrıca adaylar, cevap anahtarının yayımlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, açılan yeni pencerede soru köküne, cevap seçeneklerine, sorunun doğru cevabına ve soruya kendilerinin vermiş olduğu cevaba bakabilecek.

KİTAPÇIK TÜRÜNE GÖRE SORU SORGULAMA ÖZELLİĞİ

Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenecek. İlgili sayfada adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile ham puanları da yer alacak.

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Kaynak: AA

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