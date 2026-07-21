YKS Sonrası En Büyük Müjde! Bakan Açıkladı, Gençlere Maaş Gibi Burs

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye'nin enerji bağımsızlığı ve milli teknoloji hamlesi doğrultusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla düğmeye bastı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, bakanlığın ilgili kuruluşu Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) bünyesinde kurgulanan "TENMAK Lisans Bursu Programı" çağrısını resmen başlattıklarını duyurdu.

İLK 100 BİNDEKİ 300 ÖĞRENCİYE BÜYÜK DESTEK

2026 YKS sonuçlarının ilan edilmesinin hemen ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Alparslan Bayraktar, gençleri üniversite eğitimlerinin ilk gününden itibaren destekleyeceklerini belirtti.

2026 YKS sonuçlarının gençlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.



Emek veren, hayallerinin peşinden kararlılıkla yürüyen tüm gençlerimizi yürekten tebrik ediyor, üniversite hayatlarında başarılar diliyorum.



Bu vesileyle gençlerimizi üniversite eğitimlerinin ilk… pic.twitter.com/tF4hiPiK9D — Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 21, 2026

Program kapsamında, 2025 veya 2026 YKS başarı sıralamasında ilk 100 bin içerisinde yer alan ve bakanlıkça belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen 300 şanslı öğrenciye eğitimleri süresince aylık 13 bin 750 TL nakdi destek sağlanacak.

SADECE BURS DEĞİL, KARİYER VE DANIŞMANLIK FIRSATI

Bursiyerlerin sadece maddi olarak desteklenmeyeceğini, her bir öğrenciye alanında uzman akademik danışmanlar atanacağını vurgulayan Bakan Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Bilim üreten, teknoloji geliştiren ve ülkemizin geleceğine değer katacak gençlerimizin her zaman yanında olacağız. ‘Türkiye Yüzyılı’nı, sizlerin bilgi, emeği ve başarılarıyla birlikte inşa edeceğiz. Öğrencilerimize enerji, nükleer teknoloji, maden, bor, nadir toprak elementleri ve ileri malzeme gibi stratejik alanlarda kariyer fırsatları da sunacağız."

BAŞVURULAR 1-15 EYLÜL'DE

Gelecek yıllarda kapsamı genişletilerek lisans 3 ve 4'üncü sınıf öğrencilerini de içine alacak olan burs programının 2026 yılı takvimi ve detayları netleşti:

Başvuru Tarihleri: 1-15 Eylül 2026

Başvuru Adresi: https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs (TENMAK Destek Sistemi üzerinden online)

Gerekli Belgeler: Lisans kayıt belgesi ve YKS başarı sıralamasını gösteren resmi sonuç belgesi.

Değerlendirme Kriteri: Adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları esas alınacak. Her programın burs kontenjanı farklılık gösterecek.

Kaynak: DHA