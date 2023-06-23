Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den LGS tercihi açıklaması

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Yusuf Tekin, Hatay’da gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

LGS kılavuzuna ilişkin açıklamalarda bulunan Tekin, "8. sınıf öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 82’si yani 1 milyon civarında öğrenci bu sınava girmişti. Sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. Bir hususun altını çizeyim, normal şartlarda da kılavuz da bugün ilan edecektik. Ancak kılavuzumuzda özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye, katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza derc edebilmek açısından kılavuzumuzda pazar günü yayınlamış olacağız" dedi.

"TERCİHLER 3-19 TEMMUZ"

"Tercih sürecinde bir değişiklik yok" diyen Tekin, "3-19 Temmuz tarihleri arasında öğrencilerimiz tercihlerini yapabilecekler" ifadelerini kullandı.

"TERCİHLERDE YARDIMCI OLUNACAK"

"Bir başka husus daha var" diyen Tekin, "Tercih sürecinde hem tercih robotlarımız, hem tercih rehberlerimiz, okullarımızda da gençlere çocuklarımıza rehberlik etmeye çalışacaklar. Tercihlerinde kendilerine yardımcı olacaklar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem