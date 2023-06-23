Liselere Geçiş Sistemi (LGS) açıklandı
Son dakika haberi.. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. Adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet adresinden sınav sonuçlarını görebilecek.
4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınav sonuçları http://meb.gov.tr adresinden erişime açıldı.
Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ise, 26 Haziran Pazartesi günü yayımlanacak.
LGS TERCİHLERİ 3-19 TEMMUZ'DA
LGS'ye giren adaylar 3-19 Temmuz tarihleri arasında tercihlerini yapabilecek.
Kaynak: Gerçek Gündem
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