MEB, öğretmen ataması yapacak

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan 3 bin 500 engelli öğretmen atamasının yapılacağını duyurdu.

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MEB, öğretmen ataması yapacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen atamasının yapılacağını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 3 bin 500 engelli öğretmen ataması için 2020 ve 2022 EKPSS'den 50 ve üzeri puan alanlar 3-7 Nisan'da başvuru yapabilecek.

Tercihler ise 12-15 Nisan'da yapılacak. Başvuru detaylarına ilişkin duyuru "personel.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

BAKAN ÖZER DUYURDU

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "25 Nisan'da 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapacağız. Başvurular, 3-7 Nisan arasında alınacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

EKPSS'DE 50 VE ÜZERİ ALAN ADAYLAR BAŞVURACAK

2020 veya 2022'de düzenlenen EKPSS'den 50 ve üzeri puan alan adayların başvuru yapabileceğini açıklayan Özer, "Her iki yıla ait EKPSS puanı olan adayların yüksek olan EKPSS puanı ile başvuruları alınacak. 8 Mayıs'ta da daha önce açıkladığımız gibi 45 bin yeni öğretmenimizin atamalarını gerçekleştireceğiz. Atanan tüm öğretmenlerimiz, 1 Eylül itibarıyla göreve başlayacak. Eğitim ailemize katılacak tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" bilgisini paylaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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