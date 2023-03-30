CHP'li Yıldırım Kaya'dan YÖK'e yurt tepkisi: Gideceksiniz zaten ama tahrip etmeden gidin

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, YÖK Başkanı Erol Özvar’ın isteyen öğrencilerin 3 Nisan’dan itibaren üniversitelerde yüz yüze eğitim alabileceklerine ilişkin açıklamasını hatırlatarak öğrencilerin yurt sorunlarına dikkat çekti.

CHP'li Yıldırım Kaya, Yüksek Öğretim Kurulu’nun (YÖK), 3 Nisan’dan itibaren üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanması kararına ilişkin, “Üniversiteleri kapattınız. Depremzedeler yurtta kalsın diye şimdi diyorsunuz ki, ‘İsteyen yüz yüze eğitime katılabilir.’ Peki yurttaki öğrenciler, kendi yurtlarına yerleşebilecekler mi? Bunun hazırlıklarını yaptınız mı? Seçim odaklı çalışma yaptığınızı biliyoruz. Bırakın artık. Gençlerimizle üniversitelerimizle oynamayın. Yeter, gerçekten yeter. Gideceksiniz zaten ama tahrip etmeden gidin” dedi.

Depremzedeler yerleştirileceği gerekçesiyle üniversite öğrencilerinin yurtlardan çıkarıldıklarını hatırlatan Kaya bugün yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Biz üniversiteleri yönetemiyoruz. Üniversiteleri yönetemediğimiz için de ne yaptığını bilmez bir haldeyiz. Üniversiteleri kapattınız depremzedeler yurtta kalsın diye, şimdi diyorsunuz ki, ‘İsteyen yüz yüze eğitime katılabilir.’ Peki yurttaki öğrenciler, kendi yurtlarına yerleşebilecekler mi? Bunun hazırlıklarını yaptınız mı? Yoksa depremzedeler yurtlarda hiç kalmadı da öğrencileri yurtlardan anlamsız mı çıkarttınız? Seçim odaklı çalışma yaptığınızı biliyoruz. Bırakın artık. Gençlerimizle üniversitelerimizle oynamayın. Yeter, gerçekten yeter. Gideceksiniz zaten ama tahrip etmeden gidin.”

Kaynak: ANKA