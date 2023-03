İYİ Partili Erhan Usta'dan Erdoğan'a: Bir kez olsun boy aynasına bakarak vicdanınızı öncü tutun

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Usta, “Siz Tayyip Erdoğan olarak devlet hizmetinde bulunduğunuz süre boyunca imzanızın olduğu tüm projelerde devletin yani Hazine'nin menfaatlerini gözetmekle sorumlusunuz. Millete hizmet ederken, milletin menfaatlerini korumakla mükellefsiniz. Siz ‘devletin malı deniz’ anlayışıyla etrafınızda millete küfreden iş adamlarını davet usulü ihalelerle ihya etmek yerine, ‘kamu malı tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır yedirmem’ namus anlayışını korumakla mükellefsiniz” dedi.

Erdoğan'ın imar affı ile ilgili açıklamalarını da eleştiren Usta, şunları söyledi:

“TÜM PROJELERDE DEVLETİN YANİ HAZİNE’NİN MENFAATLERİNİ GÖZETMEKLE SORUMLUSUNUZ”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün televizyon kanalında yapmış olduğu açıklamada Genel Başkanımız Meral Akşener’e ithamla, ‘Bugüne kadar yaptığımız her projeyi tartarak, hesaplayarak yaptık’ ifadelerini kullanmıştır. Sayın Erdoğan biz İYİ Parti olarak her zaman projeye değil, ranta karşı olduğumuzu söyledik. Siz Tayyip Erdoğan olarak devlet hizmetinde bulunduğunuz süre boyunca imzanızın olduğu tüm projelerde devletin yani Hazine’nin menfaatlerini gözetmekle sorumlusunuz. Millete hizmet ederken, milletin menfaatlerini korumakla mükellefsiniz. Siz ‘devletin malı deniz’ anlayışıyla etrafınızda millete küfreden iş adamlarını davet usulü ihalelerle ihya etmek yerine kamu malı, ‘tüyü bitmemiş yetimin hakkıdır yedirmem’ namus anlayışını korumakla mükellefsiniz.

Yap, işlet, devret modeliyle yaptırılan ve Kasım 2012 Zafer Havalimanı 2023 yılında da zarar etmeye devam ediyor. Ocak, şubat dönemine yönelik 219 bin yolcu garantisine karşın yalnızca 7 bin yolcu havalimanını kullanmıştır. Havalimanı yapımı maliyeti 50 bin euro iken 2012- 2023 arasında şirkete yapılan garanti ödemesi 60 milyon euroyu geçmiştir. Osmangazi köprüsü çok daha vahim çok daha büyük. Yaklaşık 13-14 milyar lira maliyetle bir tane değil dört tane Osmangazi köprüsü yapılabilirdi. Yap, işlet, devret modeliyle devletin kasasında bir kuruş para çıkmayacağını savunanların tezi bir kez daha çökmüştür. Devlet zarara uğratılmıştır. Saraya yakın iş adamları ise yap-işlet-devret adı altında ihya edilmiştir. Bu açık bir rant düzenidir. Bu yetimin hakkını yemektir. Bu, milletin menfaatlerini korumak değil, millete hizmet adı altında müteahhitleri zengin etmektir. Bu, işçinin, çiftçinin, memurun emeklerini gasp etmektir.

Hatay'da deprem konutları ve devlet hastaneleri temel atma töreninde çimento dökülen yerin çok ufak bir alan olduğu ve temelinin kaldırıldığı ortaya çıkarken Erdoğan, politikalarını eleştiren Akşener'i; "Biz bir şeyi eğer yapıyoruz, yaptık dersek, biz bunu yaparız Meral Hanım. Adıma dikkat et. Tayyip'e de Erdoğan'a da dikkat et. Belediye başkanlığımdan bu yana kadar attığımız her adımı tartarak atarız. 20 yıllık iktidarlık dönemimizde İstanbul ve İzmir'de atılan otoyollara dikkat et. Bunlardan bir fire var mı? Kocaeli'de yaşıyorsun oraya da iyi bak. Yalanla dolanla iş yapma. Yanlış yere kafanı çarpıyorsun. Beni kendinle uğraştırma" sözleriyle hedef almıştı.