TBMM Genel Kurulu’nda, Mahir Çayan ve arkadaşları anıldı

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, TBMM Genel Kurul’da söz alarak; 51 yıl önce Tokat’ın o dönem Niksar bugün ise Almus ilçesine bağlı Kızıldere’de (Ataköy) öldürülen Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, Nihat Yılmaz, Ertan Saruhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet Alp’i andı.

Danış Beştaş, “Bugün 30 Mart, Deniz Gezmiş ve yoldaşlarının idamını engellemek için yola çıkan Mahir Çayan ve 10 arkadaşının katledildiği gün. 51 yıl geçti ama hâlâ hatırlanan, unutulmayan ve kanayan bir yara olmaya devam ediyor. Her zaman şunu söyledik, katliamlarla yüzleşmeyen siyasi otoriteler hep bunu yok sayıyor fakat geçmişle yüzleşmenin toplumsal yaraları saracağına olan inancımızı bir kez daha ifade ediyorum” dedi.

"TESLİM OLMAYA DEĞİL ÖLÜME GİDENLERİN DÜŞLERİ GERÇEK OLACAK"

Mahir Çayan’ın “Onlar bir avuç, biz ise milyonlarız. Kaybedeceğimiz hiçbir şey yoktur, kazanacağımız koca bir dünya. Asıl siz teslim olun, biz buraya teslim olmaya değil ölmeye geldik” sözlerine atıf yapan Danış Beştaş, şunları söyledi:

“Mahir Çayan ve On'ları saygıyla anıyorum. Onlara verdiğimiz sözü ve kazanacağımız bir dünya olduğu gerçeğini hiç unutmadık ve gerçekle mücadelemizi perçinledik. Gün o gündür; teslim olmaya değil ölüme gidenlerin düşleri gerçek olacak. O gün çok yakın, güneş doğacak, buradayız, birlikte değiştireceğiz.”

Kaynak: ANKA