Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı Ehlis: 'Depremzede öğrencilerin eğitim hakkı elinden alınmıştır'

Eğitim-İş Osmaniye Şube Başkanı İzzet Ehlis, kentte bazı Anadolu lisesi ve diğer liselerden fen liselerine usulsüz geçiş yapıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Ehlis, Osmaniye'de bazı kişilerin deprem nedeniyle nakil imkanını kullanarak çocuklarını fen lisesine kaydettirdiği yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, “Gerçekten depremzede olan, Osmaniyeli olup depremi yaşayan ve bundan etkilenen, yakınlarını kaybeden öğrencilerimizin civar illerden Osmaniye'mize gelip fen liselerinde okuma hakları ellerinden alınmış bulunmaktadır. Biz bu durumun derhal düzeltilmesini talep ediyoruz" dedi.

Ehlis, şunları söyledi:

"FIRSATÇILIK YAPILMAYA ÇALIŞILMIŞTIR"

"Gerek öğrencileri gerek velileri ve gerekse halkımızı rahatsız eden, vicdanlarını rahatsız eden bir durumla karşı karşıya geldik. Deprem sonrasında depremzede öğrencilerin durumlarının daha iyi bir hal alabilmesi adına bakanlık tarafından açıklanan nakillerle ilgili olarak rahatsız edici iddialar vardır. En üst seviyede olmak üzere yaptığımız girişimler sonucunda nüfuzlu ve hatırı sayılır insanların okulların bahçelerinin aynı olmasına rağmen eğitim öğretime herhangi bir engel olmamasına rağmen burada bir fırsatçılık yapılmaya çalışılmıştır. Buna göre, aynı yerde olan Anadolu liselerinden ve diğer liselerden Osmaniye Fen Lisesi'ne birçok öğrencinin geldiği kulaklarımıza ulaştı. Bunun sonrasında yaptığımız itirazlar sonucunda bir kısım öğrencilerin tekrar geldikleri yerlere gittiklerini öğrendik.

"DURUMUN DERHAL DÜZELTİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"

Ancak daha sonrasında gördük ki daha da vahim bir durum ortaya çıkmış, ortaya çıkan tepkiler sonucunda bazı velilerin Hatay, Gaziantep gibi daha düşük puanlı olan fen liselerine kayıtlarını yaptırıp aynı türden okullardan geliyormuş gibi tekrar aynı kişilerin Osmaniye Fen liselerine çocuklarının nakillerini yaptırdıklarını duyduk. Vatandaşlar bu durumun, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için yetkililerden özellikle bakanımızdan bu durumun düzeltilmesi, toplumumuzun vicdanının rahatlatılmasını talep ediyoruz. Burada biz Eğitim İş Sendikası olarak bütün öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim kademesinin hangi kademesinde olursa veya hangi türünde olursa olsun en iyi şekilde eğitim almasını elbette ki istiyoruz. Fakat gerçekten depremzede olan, civar illerde olan ayrıca Osmaniyeli olup depremi yaşayan ve bundan etkilenen, yakınlarını kaybeden öğrencilerimizin civar illerden Osmaniye'mize gelip eğitim hakları, fen liselerinde okuma hakları da ellerinden alınmış bulunmaktadır biz bu durumun derhal düzeltilmesini talep ediyoruz sayın bakanımızdan."

"SEHVEN ATAMAYI KABUL ETMEDİKLERİNİ BELİRTEREK ÇOCUKLARINI OKULDAN ALMADIKLARINI DA BİLİYORUZ"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Adem Yücel ise, "Depremin ilk günlerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü yapılan hatanın farkında olduğunu anlayıp öğrenci velilerine attıkları mesajı da bu durumun sehven olduğunu bildirmiş olup duyarlı olup işte çocuklarını başka okullarına gönderdiği ama bazı velilerin de bu sürece uymayıp, mesaja uymayıp sehven atamayı kabul etmediklerini belirterek çocuklarını okulda almadıklarını da biliyoruz" dedi.