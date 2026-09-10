ÖSYM e-YDTS Başvuru Tarihlerini Değiştirdi! İşte Son Gün...

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Türkçe dil yeterliliğini belgelemek isteyen adayların merakla beklediği kritik bir takvim güncellemesine imza attı. Yapılan resmi açıklamaya göre, 2026 Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı (e-YDTS/2 Türkçe) için belirlenen başvuru süresi adaylardan gelen talepler doğrultusunda uzatıldı.

ÖDEME VE BAŞVURU İÇİN SON TARİH

Yayımlanan duyuruya göre, 19 Eylül 2026 tarihinde elektronik ortamda uygulanacak olan e-YDTS/2 Türkçe sınavının başvuru ve sınav ücreti ödeme işlemleri, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 23.59'a kadar gerçekleştirilebilecek.

Sınava katılım sağlayacak adayların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiği önemle vurgulandı.

BAŞVURULAR SANAL POS ÜZERİNDEN YAPILACAK

Adaylar, sınav başvurularını ve harç ödeme işlemlerini ÖSYM'nin güvenli elektronik ödeme sistemi olan "sanalpos.osym.gov.tr" adresi üzerinden online olarak yapabilecek.

e-YDTS, Türkiye'de ve uluslararası alanda yabancı uyrukluların Türkçe dil becerilerini resmi olarak belgelendirmelerine olanak tanıyan en prestijli elektronik dil sınavları arasında yer alıyor.

Kaynak: AA