KPSS ön lisans başvuruları başladı
ÖSYM tarafından yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Başvuru ekranı açıldı mı? Başvurular nereden yapılacak? Sınav hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar...
ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2024-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı.
Başvurular, 3 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.
2024-KPSS Ön Lisans, 1 Eylül'de uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.
DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.