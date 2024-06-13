KPSS ön lisans başvuruları başladı

ÖSYM tarafından yapılacak 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS Ön Lisans) için başvurular başladı. Başvuru ekranı açıldı mı? Başvurular nereden yapılacak? Sınav hangi tarihte yapılacak? İşte tüm detaylar...

KPSS ön lisans başvuruları başladı

ÖSYM'den yapılan duyuruya göre, 2024-KPSS Ön Lisans başvuruları başladı.

Başvurular, 3 Haziran-2 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

2024-KPSS Ön Lisans, 1 Eylül'de uygulanacak. Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

DHBT'ye ön lisans düzeyinde başvuracak adayların da 1 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan 2024-KPSS Ön Lisans Sınavı'na başvurarak sınava girmeleri gerekiyor.

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