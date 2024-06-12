İstanbul'da öğretmene şiddet: Şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle gittiği okulda öğretmene şiddet uyguladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, öğretmeni darbeden şahsın gözaltına alındığını bildirdi.

İstanbul'da öğretmene şiddet: Şüpheli gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki 30 Ağustos Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmenler odasında bir öğretmene yapılan fiziki saldırıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını belirtti.

İstanbul'da öğretmene şiddet: Şüpheli gözaltına alındı - Resim : 1

Şüphelinin gözaltına alındığını bildiren Tunç, "Evlatlarımızı geleceğe hazırlayan öğretmenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, saldırıyı kınıyorum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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