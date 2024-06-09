YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum bugün

Yükseköğretim Kurumları Sınavının ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Üniversite hayali kuran milyonlarca adaya 120 soru için 165 dakika süre tanındı. YKS'nin ikinci ve üçüncü oturumu bugün gerçekleştirilecek. Saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak

YKS'nin birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi dün yapıldı. 3 milyon 120 bin 878 adayın başvurduğu TYT'de adaylara 120 soru için 165 dakika süre tanındı. Sınav, 245 merkez ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de uygulandı.

YKS maratonunda ikinci ve üçüncü oturum ise bugün gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi'nde adaylara toplam 160 soru yöneltilecek, 180 dakika süre tanınacak. Yabancı Dil Testi de saat 15.45'te başlayacak.

Sınav sonuçları 17 Temmuz'da ilan edilecek.

AYT'YE 2 MİLYON 573 BİN ADAY KATILACAK

9 Haziran Pazar saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek ve Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorularak 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 316 bin 572, Arapçadan 13 bin 774, Almancadan 4 bin 705, Fransızcadan 1745, Rusçadan 1218 kişi sınava girecek. Sınav, 1434 binada, 16 bin 811 salonda uygulanacak. Sınavın son oturumunda ise 49 bin 108 kişi görev alacak. YDT, 5 dilde uygulanacak, 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek.

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek. AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

2024-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında.