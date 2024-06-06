Eğitimde fırsat eşitsizliğine yenisi eklendi! Erdem Atay: MEB okul görmemiş sığınmacılara diploma veriyor

Eğitimde fırsat eşitsizliğine bir yenisi daha eklendi. Afgan ve Suriye uyruklu sığınmacılar okula gitmeden sınavlardan en yüksek puanları alıyor.

Gazeteci Erdem Atay katıldığı programda, “Sığınmacılar bu ülkeyi işgal etmedi, AKP iktidarı ülkeyi sığınmacılara işgal ettirdi” dedi. Atay, Eğitim İş İstanbul 2 Nolu Şube Başkanı Kadir Toruş’un çok önemli bir iddia ortaya attığını söyledi. Toruş, okula bir gün bile gitmeyen sığınmacı öğrenciler için gölge sınıflar oluşturulduğunu, e-okul üzerinden otomatik karne basıldığını söyledi.

İstanbul Kadıköy’deki Mehmet Beyazıt Anadolu Lisesinden örnek veren Toruş, okulun 12. Sınıfında kayıtlı görünen Iraklı 12 öğrenci, bir yıl boyunca okula bir ders saati bile gitmedi. Okul idaresinin sınıf listelerinde hiç olmayan, “12-H” adlı bir şubeyi kağıt üstünde açtığını, sığınmacı öğrencileri yönetmeliğe aykırı olarak aynı sınıfta topladığını belirtti. Toruş, bu öğrencilere karne hazırlandığını ileri sürdü.

İddianı üzerine araştırma yapan Erdem Atay, belgelere de ulaşarak köşe yazısında paylaştı.