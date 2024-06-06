ÖSYM'den YKS öncesi uyarılar

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, bu hafta sonu yapılacak YKS ile ilgili "Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir" uyarısında bulundu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 8-9 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS ile ilgili yaptığı açıklamada, "3 milyondan fazla adayın başvurduğu ve üç oturumdan oluşan YKS, 245 sınav merkezinde uygulanacak. TYT oturumunda 9 bin 855 bina ve 176 bin 851 salon, AYT oturumunda 6 bin 231 bina ve 112 bin 695 salon, YDT oturumunda ise bin 28 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak" bilgisini verdi.

ON BİNLERCE EMNİYET GÖREVLİSİ ÇALIŞACAK

Sınavların yapılacağı tüm il ve ilçelerdeki sınav koordinatörleriyle sürekli temas halinde olduklarını dile getiren Ersoy, "Sınav evrakını taşıyan nakil araçlarının Ankara'dan sınav merkezlerinde muhafaza edileceği yere ulaşması ve sınav bitiminde sınav merkezlerinden Ankara'ya dönüşünün güvenliği, emniyet müdürlükleri ile jandarma komutanlıkları koordinesinde sağlanmaktadır. Üç oturumda sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla toplam 63 bin 463 emniyet personeli görev yapacaktır." ifadesini kullandı.

Sınav yerlerine ulaşımda adayların son dakikalara kalmaması noktasında hatırlatma yapan Ersoy, aday ve görevlilerin sınav binalarına ulaşım noktasında sorun yaşamamaları için paydaş kurumlarla koordinasyon kurulduğunu bildirdi.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK TUTULACAK

Ersoy, adayların sınava gireceği salon ve bina bilgilerini içeren sınav giriş belgelerinin 23 Mayıs'ta "ais.osym.gov.tr" sayfasından ve AİS Mobil uygulamasından erişime açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmak zorundadır. Nüfus cüzdanında fotoğrafı olmayan adayların mağdur olmamaları için ivedilikle nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekmektedir. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacaktır."

KAPALI MATBAA DÖNEMİ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için görev yapan personelin yaklaşık 40 gündür “dünyadan izole” kapalı matbaa döneminde bulunduğunu hatırlatan ÖSYM Başkanı Ersoy, "Sınavın tüm hazırlık süreçlerinin yürütüldüğü kapalı merkezde sınav güvenliği, faraday kafesi ve sinyal karıştırıcı jammer gibi özel sistemlerin yanı sıra 7 gün 24 saat emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanıyor. YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı burada basıldı, bin 500 ton kağıt kullanıldı. Kapalı matbaa döneminde görev yapan personel, YKS'nin son oturumu olan YDT'nin 9 Haziran’da tamamlanmasıyla merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak." dedi.

'BİR MİLYONA YAKIN PERSONEL GÖREV YAPACAK'

YKS’nin tüm aşamalarında diğer devlet kurumlarıyla iş birliği içerisinde bulunduklarını aktaran Ersoy, üç oturumda bir milyona yakın kişinin görev alacağını, bu konuda Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve üniversite rektörlükleriyle koordineli bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.

OKUL ÇEVRESİNDE GÜRÜLTÜ UYARISI

ÖSYM Başkanı Ersoy, “Uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan lütfen kaçınalım, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapmayalım. Bu noktada ilgili kurumlarımıza bilgilendirme yapıldı, süreci titizlikle takip etmelerini rica ediyorum. Toplumsal olarak hep birlikte göstereceğimiz duyarlılık çok önemli. Adaylarımızın sınav gününden önce sınava girecekleri binaları görmelerini ve sınavdan bir saat önce sınav yerlerinde hazır bulunmalarını bekliyoruz. Sınava giriş belgelerinizi ve geçerli kimlik belgesini yanınıza almayı unutmayın" uyarılarında bulundu.

TYT VE AYT

ÖSYM tarafından, 8 Haziran Cumartesi Temel Yeterlilik Testi (TYT), 9 Haziran Pazar sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda ise Yabancı Dil Testi (YDT) düzenlenecek. Sınavın birinci oturumu olan TYT saat 10.15’te başlayacak ve adaylara 165 dakika süre tanınacak. 9 Haziran'da saat 10.15’te yapılacak AYT’de ise adaylara 180 dakika süre verilecek. Aynı gün öğleden sonra oturumu olan YDT’de süre 120 dakika olacak.

YKS'nin birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 36 bin 945 aday, ikinci oturumu olan AYT'ye 1 milyon 983 bin 766 aday başvurdu. YDT'ye ise İngilizceden 218 bin 316, Arapçadan 5 bin 717, Almancadan 2 bin 849, Fransızcadan bin 172, Rusçadan 760 kişi olmak üzere toplam 228 bin 814 aday katılacak. Ayrıca bu yıl yapılan düzenlemeyle ek süreden faydalanma hakkı olmayan okuyucu veya işaretleyici yardımı alan engelli adayların tamamına 30 dakika ek süre verilmesi kararlaştırıldı.

Kaynak: ANKA