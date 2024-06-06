Taslak tartışma yarattı: 'Yetersiz' öğretmenler merkeze çekilecek

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) taslağındaki "hizmet sınıfının değiştirilmesi" dikkati çekti. Taslak bu haliyle yasalaşırsa, yetersiz öğretmenlerin meslekten alınarak, MEB’e bağlı memur konumuna düşürülmesi gündemde.

Türkiye gazetesinden Mahmut Özay’ın haberine göre, yeni düzenlemeye göre yetersiz olan kadrolu öğretmenlere genel idare hizmetleri sınıfında (veri depolama, işleme, analiz etme ve hazırlama gibi çalışmalar) kadro verilerek merkeze alınacak.

İlgili madde şöyle; “Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmede yetersizliği tespit edilen kadrolu öğretmenler, akademi tarafından eğitime alınır. Bunlar, düzenlenen eğitimin tamamlanmasını takip eden eğitim öğretim dönemi içerisinde ilk denetimde görev almayan bakanlık veya eğitim müfettişlerince yeniden değerlendirmeye alınır. İkinci değerlendirme sonucunda da yetersizliği tespit edilenler, genel idare hizmetleri sınıfında durumlarına uygun kadrolara atanır.”