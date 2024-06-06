Tasarruf tedbirleri yerel basını vurdu: 9 gazete baskıyı durdurdu!

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, tasarruf tedbirleri paketi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına getirilen ilan ve abonelik yasağı nedeniyle, Ankara’da 5, Bartın’da 3, İzmir’de 1 yerel gazete olmak üzere toplam 9 gazetenin yazılı basın hayatına son verdiğini bildirdi. CHP'li Kılıç, tasarruf tedbirleri paketinin yerel basının "idam fermanı" olduğunu söyledi.

T24'te yer alan habere göre; “Tasarruf tedbirleri yayınlanalı daha iki hafta olmasına rağmen yazılı yerel basından bir bir kepenk kapatma haberleri gelmeye başladı. 31 Mayıs 2024 itibariyle, Ankara’da basılı yerel gazete sayısı 9’dan 4’e düştü. Bartın’da basılı yerel gazete sayısı 5’ten 2’ye indi, İzmir’de bir yerel gazete havlu attı. Geldiğimiz bu durum içler acısı" diyen Kılıç, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

MANŞETLER “ELVEDA”

Başkent Ankara’da, 31 Mayıs’ta gazeteler veda manşetleriyle yayınlandı. Zafer Gazetesi’nin manşeti, 'Elveda Zafer.' Güçlü Anadolu’nun manşeti 'Güçlü Anadolu’ya Elveda' oldu. Ticari Hayat Gazetesi, 24 Saat Gazetesi ve Anadolu Gazetesi okuyucularına veda etti. Bir gün içinde kentin can damarı 5 gazete basımı durdurdu.

“BİK’İN HABERİ BİLE YOK”

Bakın her gün yazılı yerel basının birinci sayfa manşetlerini yayınlayan Basın İlan Kurumu, 3 Haziran Pazartesi günü resmi web sayfasında Bartın’daki gazeteler için 'Gazete bugünkü nüshasını Basın İlan Kurumu’na henüz göndermemiştir' notunu yazmış. Basın İlan’a biz haber verelim, artık bu gazeteler size nüsha gönderemeyecek. Çünkü Tasarruf Tedbirleri kapsamında artık baskı yapacak güçleri kalmadı.

İzmir’in Çeşme ilçesinde yayın yapan Yeni Çeşme Gazetesi son baskısına 'Elveda Çeşme… Demek ki bu kadarmış' diye çıktı. Akdeniz Gerçek Gazetesi. Gazete son nüshasında simsiyah çıktı, Tasarruf Tedbirleri için 'Yerel basının idam fermanı' dedi.

“FATURAYI BERABER OTURUP YEDİKLERİNİZE KESEBİLİRSİNİZ”

Evet bir idam fermanı ile karşı karşıyayız, sadece iki hafta içinde üç kentte can damarlarımız kesildi. Ancak bu ne yerel basının suçu ne de okuyucularının. Ekonomik krizi yerel basın yaratmadı. Devasa bütçe açıklarını da yerel basın vermedi. O yüzden bu yönetim politikalarının kurbanı da olmak istemiyorlar. Mesela faturayı beraber oturup yediklerinize kesebilirsiniz. Mesela 2023 yılında istisna ve muafiyet yoluyla kurumlardan almaktan vazgeçtiğiniz 1 trilyon 476 milyar lira vergiyi toplayabilirsiniz. O zaman ne açık kalır ne de tasarruf tedbirine gerek.

“YEREL DEMOKRASİ İŞLEVSİZ HALE GETİRİLİYOR”

Önümüzdeki günlerde daha büyük yıkımlar olacak. Kapanan gazetelerdeki basın emekçileri işsiz kalacak, matbaa emekçileri işsiz kalacak, dağıtım emekçileri işsiz kalacak. Yerellerdeki demokrasi ise işlevsiz kalacak.

DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Yerel basın kentlerin hafızasıdır, kentlerin kültürüdür. Bugün yerel basının can damarları Tasarruf Tedbiri adı altında bir bir kesiliyor. Tanesi 6 lira olan 4 lira olan yerel gazetelerin aboneliklerini bitirmenin ekonomiye ne katkısı olacak soruyorum? Tabi ki amaç tasarruf değil. yerel basının sesini kısmak. Bu nedenle yerel demokrasiye büyük darbe vuran düzenlemelerin kaldırılmasını talep ediyorum. Kent demokrasisine sahip çıkan herkesi de yerel basın emekçileriyle dayanışma içinde olmaya davet ediyorum.”