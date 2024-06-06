Yatırımcılar dikkat: Altın fiyatları destek buldu, gram altın yükselişe geçti!

ABD'de iş gücü piyasası verilerinin soğumaya işaret etmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine bu yıl başlayacağına kesin gözüyle bakılmaya başlandı.

Para piyasalarında, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 79 ve kasımda yüzde 82 ile fiyatlanırken, olası faiz indiriminin ardından bankanın ikinci faiz indirimi ihtimali de aralıkta yüzde 86 oldu.

GRAM ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından 2 bin 454 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 443 TL'den tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 100 liradan satılıyor.

ONS ALTIN DA YÜKSELİŞTE

Altının ons fiyatı da dün yüzde 1,2 artışla günü 2 bin 355 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 2 bin 367 dolar seviyesinde seyrediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem