SGK uzmanı tarih verdi... Memur, emekli ve asgari ücretli için zam senaryoları

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte memura, emekliye ve asgari ücretliye zam kulisleri hareketlendi. SGK uzmanı İsa Karakaş, asgari ücretle ilgili kulis bilgiler paylaştı. Memura refah payı verilecek mi sorusunu da yanıtlayan Karakaş, en düşük memur maaşında beklentilerini anlattı. Karakaş, 3 farklı zam hesabı yaptı.

TGRT Haber'de konuşan Karakaş, “Hükümet memurlara refah payı vermeyecek, bunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Bizim aldığımız bütün duyumlar bu yönde” dedi.

3 SENARYO SIRALADI

“Bununla ilgili elbette ki bir iyileştirme beklentisi var çünkü memur emeklileri son derece mağdur oldu” diyen Karakaş, 3 senaryo sıraladı:

1- Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tutumunu göz önünde bulundurduğumuz zaman refah payı ya da seyyanen zam verilmemesi yönünde. Bu durumda olursa en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Bu durumda en düşük memur emeklisi maaşı sadece enflasyon ve toplu sözleşme ile 17.715 TL olmasını bekliyoruz.

2- Şimdi hükümet ya ben ocak ayında SSK Bağ-Kur emeklilerine eşitleme yaptım. Dolayısıyla memur emeklerine de eşitleme yapmam gerekir derse en düşük en düşük memur emeklisinin maaşı 18.535 TL ye varacak.

3- Memurların, memur, emeklerin söyle hesaplamaları var. Memur emekleri diyorlar ki: 2023 Temmuz'dan haziran ayı dahil devletten 120 bin 792 TL alacağımız var. Bu devlet sözüdür. Devlet borcunu ödesin. Seyyanen zamdan kaynaklanan bir rakam bu.

Öte yandan SGK Baş Uzmanı Karakaş, temmuzda asgari ücrete bir zam beklemediğini ancak başka bir tarihte düzeltme yapılabileceğini açıkladı. Karakaş, “Asgari ücretin ruhu gereği açlık sınırının altında kalamaz. Mutlaka bir güncelleme bekliyoruz. Bu güncellemenin de temmuz ayında olmayacağı kesinleşti ama eylül gibi bir düzenleme mutlaka bekliyoruz" dedi.