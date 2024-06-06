Benzin ve motorine indirim geliyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanmayla, benzin, motorin ve otogaz fiyatları da değişkenlik göstermeye devam ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.

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Benzin ve motorine indirim geliyor

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 liralık indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatları şu şekilde:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,38 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,40 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda LPG litre fiyatı: 19,88 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 41,30 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40,32 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,97 TL

ANKARA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 42,34 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 41,37 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 20,91 TL

İZMİR GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 42,64 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 41,68 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 19,47 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Etiketler
Benzin Motorin Motorin fiyatları Akaryakıt
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