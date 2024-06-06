Hangi emekli, ne zaman ikramiye alacak? Detaylar belli oldu...

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere bayram ikramiyesinin yatacağı tarihi açıkladı. Emekliler her yıl iki kere Kurban Bayramı ve Ramazan bayramında ikramiye alıyor. İşte detaylar...

ÖDEME TARİHLERİ BELİRLENDİ

Bayram ikramiyeleri için takvimlendirme süreci tamamlandı. Ödemeler için tarih belirlendi. Yüzde 50 artışla 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyeleri için tarih belli oldu.

Kabine toplantısı için emekliler için müjdeli haber verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Bayram ikramiyelerinin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını açıkladı.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİLERİ 10 HAZİRAN'DA

Emekli sandığı emeklileri yani memur emeklileri 10 Haziran'da bayram ikramiyelerini alacak. Bağ-Kur yani 4B emeklileri 11 Haziran'da ve SSK üzerinden emekli olanlar ise 12-13-14 Haziran'da bayram ikramiyelerini alacaklar. 10 Haziran'da başlayıp 14 Haziran'a kadar emekliler ikramiyelerini alacaklar.

BAYRAM İKRAMİYESİNİ KİMLER ALABİLİYOR?

Yılda iki kere verilen bayram ikramiyelerini kimler alabiliyor? Emeklilik aylığı alanlar, vazife malüllük aylığı alanlar, ölüm aylığı alanlar, ölüm geliri alanlar, yaşlılık aylığı alanlar, malüllük aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri elde edenler, şehit yakınları, muharip gazileri, güvenlik korucuları, terörden zarar görmüş vatandaşlar, şampiyon sporcular ve dul yetim aylığında da hisse oranları kadar (25-50-75) bayram ikramiyesi alacaklar.

Emekli bayram ikramiyesinin yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyen emeklilerin şubelere gitmesine gerek bulunmuyor.

Bayram ikramiyeleri yeni yıl ile birlikte 3.000 lira olurken sorgulama işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Sosyal Güvenlik Kurumu sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan emekliler, bayram ikramiyesi sorgulama yapabilecek.

e-Devlete giriş yapan kullanıcılar, sağ üst bölümde bulunan arama çubuğuna “ Emekliler İçin Bayram İkramiyesi ve Seyyanen Ödeme Sorgulama “ yazarak ikramiyelerini kontrol edebilir. Ayrıca alternatif olarak ikramiye sorgulama işlemleri, telefonla veya internet bankacılığıyla yapılabilecek.