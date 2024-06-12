İstanbul'da dehşet! Kız kardeşi sınıfta kalınca öğretmene saldırdı

Ümraniye’de kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmaya giden ağabey, öğretmeni yumrukladı.

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Ümraniye’de İbrahim Durmaz isimli kişi, kız kardeşinin sınıfta kalması nedeniyle okul idaresiyle konuşmak için okula gitti.

Durmaz, öğretmenler odasında Vedat Kömür ve Orhan Bozkurt ile tartışmaya başladı. ‘Sen benim babamın arkasından konuşamazsın’ diyen Durmaz öğretmenlerden birine yumruk attı.

O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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