Düğünde facia! Havai fişeğin kontrolsüz patlatılması sonucu 9 kişi yaralandı

Diyarbakır'da iki gün önce düzenlenen düğün merasiminde havai fişeğin kontrolsüz patlatılması sonucu 9 kişinin yaralandı.

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Düğünde facia! Havai fişeğin kontrolsüz patlatılması sonucu 9 kişi yaralandı

Olay, 10 Haziran tarihinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsal Beypınar Mahallesi'nde düzenlenen bir düğün merasiminde meydana geldi.

Düğün sırasında kontrolsüz bir şekilde patlatılan havai fişekler nedeniyle aralarında damadın da bulunduğu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan bir yaralı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

Kaynak: İHA

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