Kadınlar sokak ortasında saç baş kavga etti!

Kahramanmaraş’ta iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışmada, kadınların birbirlerinin saçını çekerek kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kadınlar sokak ortasında saç baş kavga etti!

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi 36012’nci sokakta meydana geldi.

İddiaya göre 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı. Tartışma kısa süre içerisinde alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü. Yol ortasında birbirinin saçına yapışarak kavga eden kadınları çevredeki esnaf ayırmaya çalıştı.

Kadınların yol verme kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kahramanmaraş
TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı TRT1'den seyircileri kızdıran karar! Dev bütçeli dizisine yeni sezon onayı çıkmadı
Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler Balık hafızalı 3 burç belli oldu... Onlardan uzak durmalısınız! Çok tehlikeliler
Evinde öldürülen yaşlı kadının cinayet zanlısı komşusu çıktı Evinde öldürülen yaşlı kadının cinayet zanlısı komşusu çıktı
Konya'da kırmızı alarm! Yaz aylarında kene vakalarında artış Konya'da kırmızı alarm! Yaz aylarında kene vakalarında artış
ÇOK OKUNANLAR
İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar: Sebebi şaşırttı... İşverenlerin yeni gözdesi 50 yaş üstü çalışanlar
Bilgisayarı yanmış halde bulunmuştu: Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı Ailesini katledip intihar eden polis, Olcay Kılavuz'un yakın arkadaşı çıktı
TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı: İşte yerine atanan isim TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil görevden alındı
Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın! Peş peşe uyarılar geldi: İşi olmayan sokağa çıkmasın!
Bahçeli'nin yüzüğü gündemde: Hangi ayette geçtiği ortaya çıktı Hangi ayette geçtiği ortaya çıktı