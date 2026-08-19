Okullarda Yeni Dönem, Yeni Kurallar: Randevusuz Veli Girişine ve Sınıfta Telefona Kesin Yasak, Öğretmenlere Önlük Zorunluluğu Geri Döndü

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 14 Eylül 2026 Pazartesi günü çalacak ilk ders zili öncesinde, 81 il valiliğine "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu kapsamlı bir genelge gönderdi.

Bakan Yusuf Tekin’in imzasıyla yayımlanan genelge, okullarda disiplini, güvenliği ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne uygun yapısal düzeni sağlamayı hedefliyor. Eğitimde fırsat eşitliğini bozacak ve velilere ek mali yük getirecek uygulamalara karşı ise adeta savaş açıldı.

OKUL GİRİŞ-ÇIKIŞLARINA SIKI DENETİM

Sağlıklı ve güvenli okul ikliminin tavizsiz bir şekilde korunması amacıyla 'Okullarda Güvenlik Önlemlerinin Alınması' konulu genelge, 'Çocukların Eğitim Süreçlerinin Güvenliğine İlişkin Koruyucu ve Önleyici Hizmet ve Tedbirlerin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü' ve İçişleri Bakanlığı'nın 'Okul ve Çevresi Güvenlik Tedbirleri' konulu yazısı hükümleri eksiksiz olarak uygulanacak, denetimler rutin aralıklarla sürdürülecek.

İl ve ilçe yürütme kurulları eğitim öğretim yılı başında toplanarak görev ve sorumlulukları, okul ve çevresine yönelik olası riskleri gözden geçirecek ve planlamalar yapacak. Okul ortamlarında giriş-çıkışlar kontrollü sağlanacak, yaya ve araç trafiği ayrılacak, kör noktalar aydınlatılacak, acil durumlarda hızlı ve güvenli tahliyeyi sağlayacak bakım ve onarım çalışmaları ivedilikle tamamlanacak.

İHBAR VE ŞİKAYETLER DEĞERLENDİRİLEREK ÖNLEM ALINACAK

Okulun ve öğrencilerin güvenliğini tehdit edebilecek hususlara ilişkin ihbar ve şikayetler değerlendirilerek derhal önlem alınacak. Olumsuz davranışların fiil ve suça dönüşmesini engellemek üzere ilgili kurumlarla eş güdüm halinde tüm koruyucu ve önleyici tedbirler hayata geçirilecek, bu hususta en ufak bir idari zafiyete veya ihmale kesinlikle müsaade edilmeyecek.

VELIİLERE RANDEVU ŞARTI

Veli görüşmeleri, ülke genelinde yalnızca 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanarak yürütülecek. Velilerin randevusuz ziyaretlerine ve öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmeyecek. Öğretmenlerin mesleki haklarının korunması ve güvenli eğitim ortamlarının sürdürülmesi amacıyla bu uygulama, tüm eğitim kurumlarında istisnasız uygulanacak.

ÖĞRETMENLERE ÖNLÜK ZORUNLULUĞU

Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanları görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetecek; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket edecek ve önlük giyecek.

Bu kapsamda eğitim ve öğretim yılı başında yapılacak öğretmenler kurulunda gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup uygulama, milli eğitim müdürlüklerince takip edilecek ve mevzuata aykırı davranışlara izin verilmeyecek.

SINIFTA TELEFON YASAK

Öğrencilerin dijital imkanlardan doğru bir şekilde yararlanmasına yönelik rehberlik çalışmalarına ağırlık verilecek, dijital bağımlılığa neden olan etkenlere yönelik farkındalıkları artırılacak. Öğrencilerin sınıf içinde cep telefonu bulundurmamalarına ilişkin uygulamaya devam edilecek, öğretmenler de sınıf içinde cep telefonu kullanmayacak.

ÖDEVLER BAKANLIK PLATFORMUNDAN

Ödev verme ya da bilgilendirmelerde bakanlığın belirlediği dijital platformlar/uygulamalar haricindeki araçların kullanımından kaçınılarak bu hususta öğrencilere ve velilere gerekli yönlendirmeler yapılacak.

MEZUNİYET KISITLAMASI

Okullarda gerçekleştirilecek tören, kutlama, anma günü, mezuniyet ve benzeri etkinliklerde kullanılacak müzik, video, broşür, pankart ve diğer materyaller Yönetmelik hükümleri doğrultusunda kurulan Eser İnceleme ve Seçme Kurulu onayıyla belirlenecek. Sosyal medya paylaşımlarında pedagojik ve etik ilkelere riayet edilecek.

Mezuniyet etkinlikleri toplumsal değerler ve öğrenci kimliğiyle uyumlu olacak ve velilere ilave mali yük getirmeyecek şekilde planlanarak yürütülecek. Bakanlığın 'Mezuniyet Günü Etkinlikleri' konulu Genelgesi ile belirtilen hususlara aykırı uygulamalara izin verilmeyecek.

KAYNAK KİTAP, REKLAM VE EK SINAVLARA KESİN YASAK

Bakanlıkça ücretsiz dağıtılan kaynaklar dışındaki materyaller okul ve kurumlarda kullandırılmayacak. Öğrenci ihtiyaçlarının temininde veliler, belirli markalara ve yüksek maliyetli ithal kırtasiye setlerine mecbur bırakılmayacak, bunun yerine ülkenin üretim kapasitesini destekleyecek yerli ürünlerin kullanımına imkan sağlanacak.

Velilere maddi yük oluşturacak her türlü uygulamadan kaçınılacak; okullarda yönlendirme, reklam ve tanıtım organizasyonlarına kesinlikle müsaade edilmeyecek. Tüm eğitim kademelerinde Bakanlıkça belirlenen ortak sınav uygulamaları ile bakanlık tarafından hazırlanan ölçme ve değerlendirme araçları dışında il, ilçe, okul veya sınıf genelinde öğrencileri birbirleriyle yarıştıran, sıralamaya tabi tutan ya da velilere ilave mali yük getiren deneme sınavı, hazır bulunuşluk uygulaması, tarama sınavı ve benzeri sınavların okullarda uygulanmasına veya öğrencilere satın aldırılmasına izin verilmeyecek. Özel yayınevleri veya diğer kişi ve kuruluşlar tarafından bu amaçla hazırlanan sınavlar da aynı kapsamda değerlendirilecek.

Bakanlığın ölçme ve değerlendirme politikalarıyla örtüşmeyen ve öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek, adı veya niteliği ne olursa olsun Bakanlık dışında hazırlanan ve organize edilen sınav niteliği taşıyan hiçbir uygulamanın okullarda yapılmasına izin verilmeyecek.

Kaynak: DHA