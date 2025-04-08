Okullar Erken mi Kapanacak? MEB'den Flaş Yaz Tatili Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatilinin erkene alınacağına dair çıkan haberleri sert bir şekilde yalanladı.

Bazı medya kuruluşlarında yer alan "MEB, yaz tatilini erkene çekmeye hazırlanıyor" başlıklı haberlerin ardından bakanlık açıklama yaptı. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin daha önce kamuoyuna duyurulduğunu ve eğitim süreçlerinin bu takvime göre sürdürüleceğini vurguladı.

Bakanlık tarafından yayımlanan açıklamada, "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi 28 Mayıs 2024’te ilan edilmiş olup, bu takvime uygun olarak eğitim yılı 9 Eylül 2024’te başlayıp 20 Haziran 2025’te sona erecektir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık, asılsız iddialara dayalı yalan haberlere itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı. MEB, bu tür yanıltıcı bilgilere karşı kamuoyunun sağduyulu olmasını ve resmi açıklamalara başvurulmasını tavsiye etti.

Kaynak: İHA