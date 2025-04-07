Ara Tatil Bitti, İlk Ders Zili Çaldı

Ara tatilin sona ermesinin ardından 20 milyona yakın öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen için ilk ders zili çaldı.

Milyonlarca öğrenci ikinci ara tatilini 31 Mart-4 Nisan'da yaptı. Ara tatilin sona ermesinin ardından ders başı yapıldı.

Ramazan Bayramı ile birleşen ara tatilde öğretmenler idari izinli sayılırken, planlanan uzaktan eğitim seminerleri ise kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasıyla iptal edildi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran 2025'te sona erecek.

Kaynak: İHA