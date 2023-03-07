Neden oteller yerine yurtlar kullanıldı? CHP'den afetin eğitime etkisinin araştırılması için önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

CHP’nin, depremin yükseköğretim ve eğitime etkisinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık; "Gelişmiş ülkelerde afetler ve salgınlar döneminde eğitimin sürmesi konusunda yapılan bütün araştırmalar bize gösteriyor ki yaşanan hiçbir felaket eğitime engel değil. Dolayısıyla, 6 Şubat’taki afetten sonra depremzedelerin barınabilmesi için yurtlar öne sürüldü ve acil bir...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraşlı depremler 11 ilde yıkıma neden olan depremler nedeniyle bir milyonun üzerinde yurttaş evsiz kalarak geçici barınma çözümleri ile hayatını sürdürmeye çalışıyor. Yüzbinlerce yurttaş ise yaşadığı kentten göç etmek zorunda kaldı. 11 ilde okullar tatil edildi. Üniversitelerde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) kararıyla tatil edilirken yalnızca pratik eğitimlere devam edilecek.

CHP Grubu, Türkiye Büyük Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na depremin yükseköğretim ve eğitime etkisinin araştırılması amacıyla Meclis Araştırması önergesi verdi.

CHP’nin, depremin yükseköğretim ve eğitime etkisinin araştırılması amacıyla verdiği Meclis araştırma önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

CHP, önergenin Genel Kurul’da bugün görüşülmesini önerdi. Önerge üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık söz aldı.

Anka'nın aktardığına göre; CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık; "Gelişmiş ülkelerde afetler ve salgınlar döneminde eğitimin sürmesi konusunda yapılan bütün araştırmalar bize gösteriyor ki yaşanan hiçbir felaket eğitime engel değil. Dolayısıyla, 6 Şubat’taki afetten sonra depremzedelerin barınabilmesi için yurtlar öne sürüldü ve acil bir kararla, online eğitime geçilerek bütün üniversitelerde, diğer bölgelerdeki üniversitelerde de böyle bir karar almak yoluna itildi" dedi.

Karabıyık, “Bir sayı vermek gerekir ise şu anda deprem bölgesinde 304 bin 700 yükseköğretim öğrencisi, 3 milyon 615 bin de zorunlu eğitim öğrencisi olmak üzere 3 milyon 920 bin öğrenci mevcut ve nakiller de en fazla Ankara, Antalya, Mersin, İstanbul ve Konya'ya yapılmış durumda” sözleri ile istatistiklere dikkat çekti.

“ÜNİVERSİTELERDE BÖYLE BİR KARAR ALMAK YOLUNA İTİLDİ”

CHP’li Karabıyık, “Gelişmiş ülkelerde afetler ve salgınlar döneminde eğitimin sürmesi konusunda yapılan bütün araştırmalar bize gösteriyor ki yaşanan hiçbir afet, bir felaket eğitime engel değil. Dolayısıyla, 6 Şubat’taki afetten sonra depremzedelerin barınabilmesi için yurtlar öne sürüldü ve acil, bana göre acil bir kararla, online eğitime geçilerek bütün üniversitelerde, diğer bölgelerdeki üniversitelerde de böyle bir karar almak yoluna itildi” dedi.

“TERCİH HAKKINI SENATOLARDAN GERİ ALDI”

Karabıyık, “Önce ‘Senatolara bırakıldı. Uygulamalı bölümler sizin tarafınızdan tercih edilecek ve istediğiniz uygulamalı bölümler yüz yüze eğitime devam edecek, diğerleri ise sizin kararınıza göre online eğitime geçecek’ dendi ve buna göre, üniversitelerin sitelerine bakarsanız, 17 Şubat’ta ‘Şu bölümler uygulamalı, şu bölümler yüz yüze ve şu bölümler de online eğitime devam edeceklerdir’ diye bir ilan verildi, zaten yurtlar da bir taraftan boşaltılmıştı. Ancak bu karar üstüne, tam bir gün sonra senatolara verilen bu yetkiden vazgeçildi ve YÖK bir toplantı yaparak 18 Şubat akşamında bu toplantıyı gerçekleştirdi ve böyle bir tercih hakkını senatolardan geri aldı” diyerek eğitim politikalarını eleştirdi.

“YAŞADIĞIMIZ DEPREM FELAKETİ ÜLKEMİZDE MADDİ VE MANEVİ BÜYÜK YARALAR AÇMIŞTIR”

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel, “Yaşadığımız deprem felaketi ülkemizde maddi ve manevi büyük yaralar açmıştır. Yaşadığımız bu felaket sonucunda depremin ardından YÖK ani bir karar alarak depremde evlerini kaybeden vatandaşlarımızın KYK yurtlarına yerleştirileceği ve bu nedenle üniversitelerin uzaktan eğitime geçeceğini açıkladı” dedi.

“PRATİK BECERİLERİN ÖLÇÜMLENMESİNDE YETERSİZ KALABİLİR”

Erel, “Uzaktan öğrenmede çocukların sosyal ve duygusal gelişimi yeterince desteklenemez, öğrenme sadece belirli bilgilerin edinilmesi değildir, bu nedenle uzaktan öğrenme bazı bilgi ve becerilerin edinilmesinde bir seçenek olabilir ancak eğitimin tamamen uzaktan eğitim yoluyla verilmesi çocukların ve gençlerin gelişiminde telafisi mümkün olmayacak kayıpların oluşmasına neden olabilir. Uzaktan öğrenmede ölçme ve değerlendirme kısıtlılıkları vardır. Özellikle çevrim içi sınavlar ölçme ve değerlendirme, pratik becerilerin ölçümlenmesinde yetersiz kalabilir” diyerek uzaktan eğitimi eleştirdi.

“ŞU ANDA KIŞ DÖNEMİ OLMASI İTİBARIYLA ÇOK SAYIDA BOŞ OTEL VAR”

HDP TBMM Amiri ve Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, “Üniversite sadece ders görülen, birisinin anlattığı, birisinin dinlediği bir yer değildir. Üniversite insanların sosyalleştiği, tartıştığı, hayata hazırlandığı bir mekândır. Dolayısıyla, üniversite sadece ders veren, ders alan gibi görülürse gerçekten bu anlaşılamaz. Şimdi, peki, niye bu uzaktan eğitim kararı alındı? Efendim, deprem bölgesindeki yurttaşlar ne yapılacakmış? Yurtlarda barındırılacakmış. Hâlbuki, Türkiye’nin çok sayıda boş konut stoku var. Bakın, Türkiye’nin kamuya ait çok sayıda misafirhaneleri var ve yine, şu anda kış dönemi olması itibarıyla çok sayıda boş otel var” dedi.

“BÖYLESİNE HASSAS BİR KONUYU LÜTFEN SİYASET MALZEMESİ YAPMAYALIM”

AKP Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, CHP Grubu’nun önergesi üzerine aldığı sözde, “Ulaşımdan eğitime, altyapıdan üstyapıya, iletişime kadar birçok alanda bu felaketin izlerini, yıkımlarını hissettik. İlk günden itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle her alanda gösterilen hassasiyet eğitim öğretim aksamasın diye YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından da gösterildi, gerekli çalışmalar yürütüldü, uzaktan eğitimi Covid-19 sürecinde dünyada en iyi uygulayan, yöneten ülkelerden biri olduk. Böylece, böyle bir yıkım ve enkazın ardından en çok çocuklarımızı ve gençlerimizi etkileyen böylesine hassas bir konuyu lütfen siyaset malzemesi yapmayalım” diye konuştu.

“BUNU KONUŞMAK SİYASETE MALZEME YAPMAKSA; SAYIN VEKİLE LÜTFEN TEKRAR SÖZ VERİN, SİYASETİN NE OLDUĞUNU GENEL KURULA ANLATSIN”

Taşar’ın konuşmasının ardından söz isteyen CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Hatibin kendisi de eski bir Millî Eğitim bürokratıdır, şimdi de milletvekilidir, siyasetçidir. Yani şöyle desem ayıp olur, siyasetin ne olduğunu bilmiyorsun desem ayıp olur, demiyorum ama şunu söylüyorum; Millî Eğitim Bakanlığı ile YÖK Başkanı arasında bu konuda zaten fikrî bir ayrılık olduğunu Türkiye'de bilmeyen yok. Sayın Lale Karabıyık deprem sonrası üniversite öğrenci yurtlarının depremzedelere verilmek suretiyle öğretime ara verilmesinin mahsurlarını anlatmıştır. Eğer bunu anlatmak, bunu konuşmak siyasete malzeme yapmak ise sayın vekile lütfen tekrar söz verin, siyasetin ne olduğunu Genel Kurula anlatsın” eleştirisini yaptı.

CHP'nin önergesinin öne alınması önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

Kaynak: ANKA