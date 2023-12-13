MEB'den müfredata iki yeni ders: 'Fıtrata uygun, sılayırahim...'

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), müfredata iki yeni ders eklerken, derslerde dini konuların olması dikkat çekti. Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul söz konusu derslerin müfredata eklenmesine tepki gösterdi.

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MEB'den müfredata iki yeni ders: 'Fıtrata uygun, sılayırahim...'

Lise düzeyi için hazırlanan “Türk sosyal hayatında aile” seçmeli dersinde aile kurmanın “fıtrata uygun olduğu” anlatılacakken adabımuaşeret dersinde ise aile içi ilişkide Kuran’da ve sünnette anne babaya saygı ve “sılayırahim” kavramının üzerinde durulacak.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul söz konusu derslerin müfredata eklenmesiyle AKP’nin eğitimi dinselleştirme konusunda daha karanlık bir program izlemeye başladığını vurguladı.

"NASIL BİR AİLE İSTENDİĞİ AÇIK"

Cumhuriyet'ten Aytunç Ürkmez'in haberine göre; zorunlu seçmeli dersler kapsamında din dersi sayısının artırıldığını ve ÇEDES projesini anımsatan Kurul, “İktidar toplumun dini duygularını eğitim alanı üzerinden sömürmeye devam ediyor. Ev içi şiddeti önlemek üzere imzalanan İstanbul Sözleşmesi’nden iktidar blokunun çekilmesini anımsadığımızda nasıl bir aile istendiği çok açık. Aile içi şiddeti ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışı ile örten, erkek egemenliğini güçlendiren bir aile anlayışı anlatılacak” dedi.

İktidarın aile içi sorunları kadın ve erkeğe yükleyen bir anlayışı dayattığını belirten Kurul, “Aileyi aynılaştırmaya çalışıyorlar. Ancak yaşam iktidarın aile etrafına örmeye çalıştığı duvarlardan çok daha çoğuldur” ifadelerini kullandı.

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