Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin açtığı ilana, yapılan başvuru kopyalandı

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğü'nün verdiği öğretim üyesi ilanında, kadro verilecek doktor öğretim üyesi niteliğinde yazılanlar tepkilere neden oldu.

İlanda, doktor öğretim için aranan şartların bulunduğu açıklama kısmında, "Uygulamalı sosyoloji anabilim dalı Doktorasını yapmış olmak, toplumsal hareketlilik ve göç alanında tamamladım. Güvencesiz istihdam, toplumsal hareketlilik araştırmaları metodolojisi konularında çalışmalar yapmış olmak" ifadeleri yer aldı.

"ALINMASI BELLİ ADAY..."

T24 yazarlarından Murat Batı, üniversitenin verdiği ilanda yer alan açıklamasını sosyal medyadan, "Bugünkü Resmi Gazete’de bu ilanı veren üniversite bugün/yarın herhalde bir düzeltme yayınlar diye tahmin ediyorum" notuyla paylaştı.

Batı'nın paylaşımına, "Alınması belli olan adaydan, sen neleri tamamladın diye bir yazı alınmış ve aynen ilana kopyalanmış", "Neyse ki alınacak kişinin isim bilgilerini yazmamışlar" yorumları yapıldı.