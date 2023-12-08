Okullara cuma namazı talimatı! Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısı ortaya çıktı

BirGün'de yer alan habere göre, AKP’nin ‘dindar nesil’ projesiyle eğitimdeki gericileşme devam ediyor. “Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum” (ÇEDES) Projesi ile okullara imamların girmesinin önünü açılıp din dersleri arttırılırken şimdi de ders saatleri cuma namazı göre düzenledi.

İstanbul’daki Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 31 Ekim tarihinde okullara gönderdiği yazı ortaya çıktı. İlçedeki tüm özel ve devlet okullarına gönderilen ve Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldırım’ın imzasının yer aldığı yazıda şu talimatlar sıralandı:

• Cuma günleri öğle tatili araları cuma namazı saatine göre ayarlanacak.

• Ders programı çizelgeleri cuma namazı saati ile çakışma olmayacak şekilde düzenlenecek.

• Eğitim öğretim faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa meydan vermeden gerekli tedbir alınarak cuma namazı gitmek isteyen yönetici, öğretmen ve diğer personele gerekli kolaylık sağlanacak.

• Özellikle lise düzeyindeki okulların mescitlerinde cuma namazı kılınmasıyla ilgili ihtiyaçlara cevap verilebilecek şartların oluşturulmalı ve gerekiyorsa İlçe Müftülüğü veya imam hatip liselerimizle işbirliği yapılmalı.

• Okulda cuma namazı kılınacak şartlar oluşturulamıyorsa cuma namazına gitmek isteyen öğrencilerden veli izin dilekçesi alınarak cuma namazına gidişlerinde izin verilmeli.

DAVUTOĞLU’NUN GENELGESİ

Eğitim Sen 2 No’lu Şube’nin Hukuk Sekreteri Çayan Çalık ise okullara gönderilen yazıya tepki gösterdi. BirGün’e konuşan ve laik eğitimim saldırı altın olduğunun altını çizen Çalık, “Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yazısında bir yönetmelik ve iki genelge dayanak gösteriliyor. Bu iki genelge 2016 tarihinde yani 7 sene önce yayınlanmış. Milli Eğitim Müdürü’nün bu genelgeler ile okullara hatırlatmada bulunması, cuma namazına göre eğitim planlamasının yapılmasını istemesi, aslında son zamanlarda ÇEDES projesiyle de ortaya çıkan, hukuk normlarını yok sayan ve yasal dayanağı olmayan bir adım. Anayasamızda laiklik ilkesi tanımlanmış olmasına rağmen görüyoruz ki laiklik ilkesi yok sayılarak 2016’da dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’nun genelgesi ile laik eğitimin kırıntıları dahi yok ediliyor. Bunu Eğitim Sen olarak kınıyoruz. Yazıların altında imzası olanlar hakkında soruşturma açılmalı ve yazılar geri çekilmeli” dedi.

ÖĞRENCİLER AÇ KALIYOR

Cuma saatine göre ders planlamasının aynı zamanda çocukların beslenme saatlerini etkileyen sonuçlar ürettiğine de dikkat çeken Çalık sözlerini şöyle sürdürdü: “Öğrencilerin beslenme saati cuma saatine denk geldiği için öğrenciler aç kalmakta, sağlıklı beslenmelerine engel olmakta, çocukların yüksek yararı göz ardı edilmektedir. Ayrıca mevcut genelgeler öğrencileri kapsamamaktadır ve kamu personelleriyle ilgili düzenlemelerle sınırlıdır. Bu genelgeler ile öğrencilere yönelik uygulamalar tamamen keyfidir. Son zamanlarda genelgeler hukuk normlarına uymayan kanuni dayanaklardan yoksun fiilen yönetme çabasının ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Dava konusu yapılamaması nedeniyle de AKP hükümetleri ve saray rejimi tarafından sıkça kullanılmaktadır. Eğitim Sen olarak bu dayatmaların karşısındayız.”