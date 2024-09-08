Bakan Tekin'den Yeni Eğitim-Öğretim Yılı Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2024-2025 eğitim öğretim dönemi kapsamında mesaj yayınladı. Bakan Tekin, mesajında “Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, değerli velilerimiz, eğitim ailemizin kıymetli mensupları öncelikle yeni eğitim öğretim yılının öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

'TÜRK EĞİTİM TARİHİNDE BİR DÖNÜM NOKTASI'

“Birbirimize, öğrencilerimize, okullarımıza ve derslerimize yeniden heyecanla kavuştuğumuz bu yeni başlangıç, inşallah hepimiz için başarılı, hayırlı, verimli ve keyifli geçer” ifadelerini kullanan Bakan Tekin mesajında şunları söyledi:

“2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'na Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktası oluşturacağına inandığımız 'Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli' ile adım atıyoruz. Eğitim öğretim programlarımızı çağın gereklerine uygun biçimde yeniden hazırladık ve yüzde otuz beş oranında sadeleştirdik. Beceri temelli bu modelin getirdiği dönüşümün eğitim sistemimizin bir çok meselesine çözüm sağlayacağını inanıyorum.

Yeni programlarımız; okul öncesi (ana sınıfı), ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf, ortaöğretim hazırlık ve 9. sınıf düzeyinde uygulanacak. Eğitim ailemizin en önemli aktörü ve modelin uygulayıcısı öğretmenlerimiz, mesleki çalışma dönmelerinde gerekli hazırlıkları yaptılar. Bu kapsamdaki hizmet içi eğitimlerimizi yıl boyunca sürdüreceğiz, uygulama aşamasında karşılaştıkları problemlerin çözümünde öğretmenlerimizin yanında olacağız.

'74 STRATEJİ BELİRLEDİK'

Bu eğitim öğretim yılında öne çıkaracağımız ikinci projemiz, millî bir sorumluluk olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitimdir. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi için ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi’, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 10 Ağustos'ta Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu belgede ‘Herkesin Bir Mesleği Olmalı’ anlayışını esas aldık. Sektör iş birlikleriyle erişim ve kaliteyi artırmak istiyoruz. ‘Mesleki ve Teknik Eğitimde Gelecek Perspektifi ve Yapılacak Çalışmalar’ başlığı altında erişim, iyileştirme ve istihdama hazırlık olmak üzere 3 ana temada çocuklarımızın içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak ve özel yeteneklerini, becerilerini tespit etmek, erken dönemde farkındalık oluşturmak için 74 strateji belirledik.

'VELİVİZYON PLATFORMU'NU HAYATA GEÇİRDİK'

2024-2025 eğitim öğretim yılında hassasiyetle üzerinde duracağımız üçüncü husus ise okul-aile iş birliğidir. Öğrencilerimizin üstün menfaati doğrultusunda ebeveynlerimizin eğitim öğretim süreçlerine katkılarını artırmak amacıyla farkındalık oluşturacak projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin şemsiyesi olmak üzere Velivizyon Platformu'nu hayata geçirdik. Platformun ilk içeriği olan ve duayen oyuncularla hazırladığımız 27 adet mini diziden oluşan ‘Ailem’ dizisi şu anda birçok mecrada yayında.

'HİÇBİR ZORLUK BİZİ YILDIRAMAYACAK'

Biz yaklaşık 20 milyon öğrencimiz, 1,2 milyon öğretmenimiz, eğitim çalışanımız ve milyonlarca velimizle çok büyük bir aileyiz. Yeni eğitim öğretim yılının bu büyük ailemize hayırlı olmasını, güzellikler getirmesini diliyorum. İnanıyorum ki biz el birliğiyle birbirimizi destekleyerek, elimizi taşın altına koymaktan imtina etmeyerek yeni nesillerin inşasında üzerimize düşeni yapacak ve 'Türkiye Yüzyılı'nın hakkını vereceğiz. Eminim ki bu birlikteliği sağlam bir zemine oturttuktan sonra hiçbir zorluk bizi yıldıramayacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılının kendinizi daha iyi tanıdığınız, becerilerinizi keşfettiğiniz, iyilikte yarıştığınız, üreterek geliştiğiniz bir okul yılı olmasını diliyor; hepinizin gözlerinizden öpüyorum.”

Kaynak: ANKA