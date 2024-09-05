YKS Ek Tercih Tarihleri Belli Oldu
ÖSYM, YKS ek tercihlerin 6-11 Eylül tarihlerinde alınacağını açıkladı. Ek yerleştirme için tercihler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapılacak.
2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ilk tercih sonuçlarına göre bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) ek tercih kılavuzu yayımladı.
YKS sonuçlarına göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yapılacak.
Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül 2024 tarihleri arasında T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan bireysel olarak kendileri yapabilecek.
Tercih işlemleri, 6 Eylül 2024 tarihinde saat 14.30'da başlayacak, 11 Eylül 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecek.
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