Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programının tarihlerini açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitimin aksadığı 10 ilde başlatılacak telafi programı hakkında açıklama yaptı. Özer. programın 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini vurguladı.

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Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programının tarihlerini açıkladı

6 Şubat'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremler nedeniyle 10 ilde eğitimde de aksamalar yaşandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer "Deprem bölgesinde 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.

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