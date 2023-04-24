Milli Eğitim Bakanı Özer, deprem bölgesindeki öğrenciler için telafi programının tarihlerini açıkladı
Milli Eğitim Bakanı Özer, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle eğitimin aksadığı 10 ilde başlatılacak telafi programı hakkında açıklama yaptı. Özer. programın 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirileceğini vurguladı.
6 Şubat'ta meydana gelen depremler 10 ilde yıkıma neden oldu. Depremler nedeniyle 10 ilde eğitimde de aksamalar yaşandı.
Milli Eğitim Bakanı Özer "Deprem bölgesinde 10 ildeki öğrencilerimizin öğrenme kayıplarını telafi etmek için 1 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında telafi programı yapacağız." dedi.
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