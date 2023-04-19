Okul, siyaset sahnesi oldu: Bakan okula gelecek diye sınıfta 'fazla' olan çocuklar kaçırıldı!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in, milletvekili adayı olduğu Ordu’daki okul ziyareti öncesinde 40-50 olan sınıf mevcutlarının 30’a düşürüldüğü ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Okul, siyaset sahnesi oldu: Bakan okula gelecek diye sınıfta 'fazla' olan çocuklar kaçırıldı!

Bakan Özer, AKP’den milletvekili adayı olduğu Ordu’da, okulları ziyaret ederken, seçim propagandası yaptı. Özer’in okul ziyareti öncesinde sınıf mevcutlarının “eksiltildiği” ortaya çıktı.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre Eğitim-İş Genel Başkanı Özbay, Özer’in okul ziyaretlerinde seçim propagandası yapmasının etiğe ve hukuka aykırı olduğunu vurgularken, “Okul ziyaretlerinin gözden kaçan ve eğitimin getirildiği hali de gösteren başka vahim ayrıntıları da var. Bakan Özer’in Durugöl Şehit Bayram Gümüş İlkokulu’na düzenlediği ziyaret öncesinde 50 öğrenciden fazla sınıf mevcudu olan bu okulda, öğrenciler gizlenerek sınıf mevcudu 30’a düşürülmüştür” dedi.

Bir başka okulda da sınıflarda hangi öğrencilerin ve öğretmenlerin bulunacağına bakan yardımcısının tek tek karar verdiğinin iddialar arasında olduğunu kaydeden Özbay, “Bakanlığı süresince eğitimdeki birçok iyileştirme gibi sınıf mevcutlarını düşürmek için de hiçbir adım atmayan bir bakanın ziyaretleri öncesinde, yöneticiler tarafından öğrencilerin kantine ve merdiven boşluklarına saklanması, hem eğitimin kimlere emanet edildiğinin hem de eğitimdeki birçok şey gibi işin nasıl sadece makyaj kısmıyla ilgilenildiğinin en somut örneği olmuştur” ifadelerini kullandı.

‘SİZİN KASANIZ DEĞİL’

Özer’e “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesi sizin seçim kasanız değil” diyen Özbay, “Okullar sizin siyasi şovlarınıza sahne, öğrenci ve öğretmenler de bu sahnenin dekoru değildir. Seçim propagandası yaparken bile görüntüsünü iyileştirmek zorunda kaldığınız bu eğitim sistemi sizin eserinizdir. Milli eğitime yapacağınız tek iyilik, geç kalmış istifanızı vermek ve okullarımızdan uzak durmaktır. Eğitimde etik kurallardan biri de iyi örnek olmaktır” diye konuştu.

Son Güncelleme:
Şenyaşar ailesi adliye önünde iftar yaptı: 'Annemin çığlıkları Urfa sokaklarında' Şenyaşar ailesi adliye önünde iftar yaptı: 'Annemin çığlıkları Urfa sokaklarında'
Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder Onlarla yaşamak çok zor! Doğuştan sinirli olan 4 burç.. Öfkeleri insanı deli eder
TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme TRT1'in en sevilen dizisi... Ekrandan çekiliyor.. Seyircileri üzen gelişme
Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: Niye böyle olduk amca oğlu? Selahattin Demirtaş'tan Özgür Demirtaş'a: Niye böyle olduk amca oğlu?
ÇOK OKUNANLAR
Merak edilen soru yanıt buldu: Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu? Mühür diğer adaya bulaşırsa oy geçersiz olur mu?
Olası Marmara depreminde korkutan senaryo: Uzmanlar iki ilçenin adını veriyor! Olası Marmara depreminde korkutan senaryo
SGK tek tek yanıtladı: EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir! EYT’de emeklilik başvurunuz geçersiz sayılabilir!
Muhammet Yakut yayınlarıyla dikkat çekmişti: Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı Muhammet Yakut yayınlarıyla dikkat çekmişti: Gazeteci Serdar Akinan gözaltına alındı
Netflix'in abone sayısı açıklandı Netflix'in abone sayısı açıklandı