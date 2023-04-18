Şenyaşar ailesi adliye önünde iftar yaptı: 'Annemin çığlıkları Urfa sokaklarında'

14 Haziran 2018 tarihinde AKP Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın koruma ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu katledilen Emine Şenyaşar ile saldırılardan yaralı kurtulan oğlu Ferit Şenyaşar'ın 9 Mart 2021’de Urfa Adliyesi önünde başlattığı Adalet Nöbeti, 757’nci gününde devam ediyor.

Suruç'taki evlerinden Riha Adliyesi önüne gelen Emine Şenyaşar ve oğlu Ferit Şenyaşar, "Şenyaşar ailesi için adalet" yazılı pankartın önünde nöbetini sürdürdü.

"ANNEMİN ÇIĞLIĞI URFA SOKAKLARINDA"

Adliye önünde iftarını açan Şenyaşar ailesine, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti) ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Suruç ilçe örgütlerinden partililer eşlik etti.

İftardan sonra kısa bir açıklama yapan Urfa Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesi Nahide Kılıç, başlattıkları adalet mücadelesinde ilk günden beri Şenyaşar ailesinin yanında olduklarını söyledi.

Ardından konuşan Ferit Şenyaşar, “Annemin adalet çığlığı bütün Urfa sokaklarında yankılanıyor. Adalet Bakanı bu annenin sesini duymasa da 14 Mayıs’ta Urfa halkı, Bekir Bozdağ’a ve AKP’ye gerekli cevap verecektir” ifadelerini kullandı.